Типовой альбом по организации освещения

CABEX 2017
31 марта 2017, 11:42
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО
Компания ДКС выпустила обновленный альбом типовых решений по организации освещения на объектах промышленного и гражданского строительства с применением оборудования собственного производства и продукции компании «Световые технологии».
В дополненном и переработанном издании
На страницах обновленного справочного руководства также выполнена замена светильников с добавлением новых типов, полностью актуализирована информация по кодам и наименованиям и размещены чертежи крепления к лоткам новых светильников.
Типовые решения, представленные в альбоме, подробно описывают систему подвеса осветительного оборудования, благодаря чему монтажники могут выполнять качественную сборку трасс.
Новый альбом типовых решений