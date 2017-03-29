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Новости компаний

Типовой альбом по организации освещения

Типовой альбом по организации освещения

31 марта 2017, 11:42
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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ФОРУМ ЭЛЕКТРО

ФОРУМ ЭЛЕКТРО

Компания ДКС выпустила обновленный альбом типовых решений по организации освещения на объектах промышленного и гражданского строительства с применением оборудования собственного производства и продукции компании «Световые технологии».

В дополненном и переработанном издании DKC-LT-2016 представлены новые решения для подвеса светильников на шинопроводе «Hercules», а также добавлены примеры подключения осветительных шинопроводов к питающим линиям, повороты трасс, обход колонн при прокладке вдоль стен и ответвление шинопроводов. Кроме того, оптимизирована система подвесов шинопроводов и решения по креплению светильников на лотках серии «S5 Combitech».

На страницах обновленного справочного руководства также выполнена замена светильников с добавлением новых типов, полностью актуализирована информация по кодам и наименованиям и размещены чертежи крепления к лоткам новых светильников.

Типовые решения, представленные в альбоме, подробно описывают систему подвеса осветительного оборудования, благодаря чему монтажники могут выполнять качественную сборку трасс.

Новый альбом типовых решений DKC-LT-2016 можно скачать в разделе «Типовые решения от «ДКС».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"
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