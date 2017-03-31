В Чайковском районе Прикамья энергетики "МРСК Урала" повысили надёжность электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта

CABEX 2017
31 марта 2017, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечили дополнительную гарантию надежности электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Фокинском сельском поселении.
До недавнего времени ФАП, работающий в поселке Завод Михайловский, был запитан от абонентской ТП, что не позволяло гарантировать этому медицинскому учреждению надежное и качественное электроснабжение. Выполнив ряд необходимых мероприятий, энергетики «Пермэнерго» подключили социально-значимый объект к своим сетям. Новая схема электроснабжения позволила повысить надежность подачи электроэнергии в ФАП.
Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Завод Михайловский обслуживает местных жителей в количестве около 200 человек, в том числе 45 детей. В прошлом году в ФАПе было зарегистрировано более 1200 посещений.