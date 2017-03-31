В Мордовии с начала 2017 года выработано около 380 млн. кВт*ч электроэнергии

CABEX 2017
31 марта 2017, 12:00
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Выработка электрической и тепловой энергии в Мордовии в первом квартале текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016г.
В первом квартале 2017 года на Саранской ТЭЦ-2 филиала Мордовский ПАО «Т Плюс» ожидаемая выработка электроэнергии составит 379,5 млн. кВт*ч. С теплоисточников филиала и СТТ (ОАО «СаранскТеплоТранс») будет отпущено 878,3 тыс. Гкал тепловой энергии.
По данным теплотехнической службы филиала Мордовский ПАО «Т Плюс», по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выработка электроэнергии возрастет на 8,8 %, отпуск тепла увеличится почти на 2,0 %.