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Отраслевые новости: Энергетика

В Мордовии с начала 2017 года выработано около 380 млн. кВт*ч электроэнергии

В Мордовии с начала 2017 года выработано около 380 млн. кВт*ч электроэнергии

31 марта 2017, 12:00
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Выработка электрической и тепловой энергии в Мордовии в первом квартале текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016г.

В первом квартале 2017 года на Саранской ТЭЦ-2 филиала Мордовский ПАО «Т Плюс» ожидаемая выработка электроэнергии составит 379,5 млн. кВт*ч. С теплоисточников филиала и СТТ (ОАО «СаранскТеплоТранс») будет отпущено 878,3 тыс. Гкал тепловой энергии.

По данным теплотехнической службы филиала Мордовский ПАО «Т Плюс», по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выработка электроэнергии возрастет на 8,8 %, отпуск тепла увеличится почти на 2,0 %.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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