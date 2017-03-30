В Ростове из-за короткого замыкания загорелся многоквартирный дом

CABEX 2017
31 марта 2017, 11:53
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Утром в доме №37 по улице Зорге сразу на нескольких этажах загорелись щитовые. Огонь появился после короткого замыкания, распространившегося практически на всю проводку четвертого подъезда.
- Судя по кадрам, счетчики стояли устаревшие, - предполагают жители Ростова. – Вот они и не выдержали современную нагрузку, а замыкание после распространилось и на остальные приборы.
Теперь в одном из подъездов явно будут проблемы с электроснабжением, хотя в других подъездах многоквартирного дома перебоев не было. Официально о ситуации в МЧС пока не рассказывают, на месте работали расчеты, устранившие замыкание и исключившие распространение огня.
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