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Отраслевые новости: Россия

В Ростове из-за короткого замыкания загорелся многоквартирный дом

В Ростове из-за короткого замыкания загорелся многоквартирный дом

31 марта 2017, 11:53
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Утром в доме №37 по улице Зорге сразу на нескольких этажах загорелись щитовые. Огонь появился после короткого замыкания, распространившегося практически на всю проводку четвертого подъезда.

- Судя по кадрам, счетчики стояли устаревшие, - предполагают жители Ростова. – Вот они и не выдержали современную нагрузку, а замыкание после распространилось и на остальные приборы.

Теперь в одном из подъездов явно будут проблемы с электроснабжением, хотя в других подъездах многоквартирного дома перебоев не было. Официально о ситуации в МЧС пока не рассказывают, на месте работали расчеты, устранившие замыкание и исключившие распространение огня.

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