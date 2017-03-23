Житель Сурского района угрожал оружием сотрудникам ульяновского филиала ПАО "МРСК Волги"

CABEX 2017
31 марта 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» продолжают выявлять недобросовестных потребителей. Нередко сотрудникам групп балансов и учета электроэнергии в ходе плановых осмотров и снятия показаний приборов учета приходится сталкиваться с откровенной агрессией в свой адрес со стороны потребителей, незаконно подключенных к электросетям. Вопиющий случай произошел во время планового обхода жилых домов в селе Лава Сурского района.
В ходе очередной проверки показаний приборов учета в одном из домовладений, сотрудники группы балансов и учета электроэнергии Сурского РЭС выявили факт безучетного потребления электроэнергии. Когда специалисты приступили к оформлению акта о противоправном действии потребителя, владелец дома, угрожая охотничьим ружьем, выгнал работников филиала, исполняющих свои прямые обязанности, из дома. По факту угрозы сотрудникам Сурского РЭС направлено заявление в полицию. По итогам рассмотрения данного заявления было возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении нападавшего проводятся следственные мероприятия.
Столь возмутительный факт агрессии по отношению к специалистам, которые в соответствии со всеми правилами и предусмотренными законодательством процедурами, выполняли свои должностные обязательства, вызывает серьезное беспокойство. Нападавшему, помимо наказания за безучетное потребление, также придется нести ответственность за противодействие законным требованиям энергетиков согласно действующему законодательству.
Специалисты ульяновского филиала ПАО «МРСК Волги» обращаются ко всем потребителям с просьбой не противодействовать работе контролеров. Обо всех случаях действий или требований энергетиков, вызывающих сомнения, незамедлительно сообщать по «телефону доверия» 8 (8422) 61-36-46.
Кроме того, если Вы стали свидетелями или располагаете информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети, о безучетном потреблении электроэнергии - просьба сообщать в район электрических сетей (РЭС) филиала «Ульяновские РС» по месту жительства или по телефону «горячей линии» 8 (8422) 69-76-81.