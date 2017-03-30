Задолженность перед ПАО "МРСК Волги" нарастает

CABEX 2017
31 марта 2017, 13:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
Последние несколько месяцев верхние строчки в списке неплательщиков за услуги по передачи электроэнергии перед ПАО «МРСК Волги» с суммой долга более 42 млн. рублей занимает ЗАО «НЭСК». Компания, основным видом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии различным промышленным и бытовым потребителям, декларирует индивидуальный подход и внимание к каждому клиенту. Но, видимо, к деловым партнерам такое отношение не предусматривается.
Так, за декабрь 2016 года компания задолжала МРСК Волги почти 10,447 млн. рублей. В январе долг НЭСК составил более 12,68 млн рублей, в феврале – 12, 598 млн. рублей, авансовый платеж за март - 6, 396 млн. рублей.
Следует отметить, что свою задолженность НЭСК периодически гасит, как только судебные инстанции выносят решение об удовлетворении исков ПАО «МРСК Волги». Следовательно, финансовыми средствами ЗАО «НЭСК» располагает. Возможно, компании просто выгоднее погашать свои долги по решению суда даже с учётом процентов за пользование чужими денежными средствами, чем кредитоваться в банке?
Схожий по сумме долг числится еще за одним потребителем услуг ПАО «МРСК Волги» - ООО «РТ-Энерготрейдинг» (ООО «РТ-ЭТ»). На протяжении последнего года, начиная с марта 2016г., задолженность данной компании перед крупнейшей электросетевой организацией росла практически ежемесячно. По состоянию на 22 марта текущего года она составляет более 38 млн. рублей. И вновь слоган «Стабильный и надёжный партнёр», который компания «РТ-ЭТ» заявляет на своем сайте, никак не соответствует политике игнорирования платежной дисциплины и договорных обязательств перед своими партнерами.