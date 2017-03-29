Андрей Черненко: "Чемпионат мира по футболу 2018 года будет обеспечен ИКТ самого высокого уровня"

Директор Департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Черненко выступил с приветственным словом на открытии форума «ИКТ-инфраструктура Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» и рассказал о проектах Минкомсвязи России в рамках подготовки к этому спортивному мероприятию.



«Сегодня все понимают, что без связи спортивное соревнование такого класса не провести. Все сервисы должны работать на качественном уровне. И хотя в нашей стране есть опыт проведения подобных мероприятий, проектов в области ИКТ такого масштаба, такой сложности и с такой географией в России до сих пор не реализовывали. В настоящее время на федеральном уровне и в субъектах РФ, участвующих в проведении турнира, все мобилизованы по максимуму. Это отличный шанс поработать на положительный образ нашей страны», — отметил Андрей Черненко.



Финальные игры по футболу пройдут в 11 городах России, а с учетом тренировочных баз в проведении чемпионата примут участие более 30 субъектов РФ. Во всех городах должна быть развернута масштабная инфраструктура, обеспечивающая всем гостям и участникам доступ к одинаковому набору высококачественных сервисов в сфере ИКТ и транспорта.



В зоне ответственности Минкомсвязи России находится работоспособность порядка десяти сервисов, среди которых — предоставление волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), фиксированной, мобильной, спутниковой и беспроводной связи Wi-Fi, транкинговой связи стандарта TETRA, а также обеспечение сервисов для вещателей. Эти сервисы должны быть доступны на всех объектах Чемпионата мира по футболу — стадионах, железнодорожных вокзалах, в аэропортах, гостиницах и на тренировочных базах.



Еще один важный проект, реализуемый Минкомсвязью России в рамках подготовки Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, — паспорт футбольного болельщика (FAN ID). Документ позволяет идентифицировать посетителей спортивных мероприятий. Его получают все зрители после покупки билетов на футбольный матч. Оформление и доставка являются бесплатными. В дни матчей FAN ID обеспечит болельщикам возможность бесплатно пользоваться транспортом, а иностранным гражданам позволит въехать на территорию России без виз.