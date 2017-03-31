 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала "Свердловэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей в Сысертском городском округе

Энергетики филиала Свердловэнерго оперативно восстановили электроснабжение потребителей в Сысертском городском округе

31 марта 2017, 13:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СВЕРДЛОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

67 просмотров

 Сегодня около 14:00 произошло технологическое нарушение в работе линии электропередачи  110 кВ «Гидромаш-Свобода».

В результате инцидента без электроснабжения частично остались жители населенных пунктов: Сысерть, Кашино, Ольховка, Щелкун, Каменка и В. Сысерть.

Причиной технологического нарушения стала несанкционированная и несогласованная с энергетиками рубка леса около энергообъектов.

Энергетики Центральных электрических сетей оперативно  восстановили электроснабжение потребителей Сысертского городского округа.

В настоящий момент, специалисты филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» взаимодействую с правоохранительными органами с целью установления виновных лиц.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!