Энергетики филиала "Свердловэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей в Сысертском городском округе

CABEX 2017
31 марта 2017, 13:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Сегодня около 14:00 произошло технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ «Гидромаш-Свобода».
В результате инцидента без электроснабжения частично остались жители населенных пунктов: Сысерть, Кашино, Ольховка, Щелкун, Каменка и В. Сысерть.
Причиной технологического нарушения стала несанкционированная и несогласованная с энергетиками рубка леса около энергообъектов.
Энергетики Центральных электрических сетей оперативно восстановили электроснабжение потребителей Сысертского городского округа.
В настоящий момент, специалисты филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» взаимодействую с правоохранительными органами с целью установления виновных лиц.