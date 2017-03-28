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Отраслевые новости: Энергетика

Финские партнеры АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" из компании Fennovoima Oy познакомились с ходом строительства новых блоков ЛАЭС

Финские партнеры АО КОНЦЕРН ТИТАН-2 из компании Fennovoima Oy познакомились с ходом строительства новых блоков ЛАЭС

31 марта 2017, 11:07
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Сегодня обе компании осуществляют совместный проект – строительство АЭС «Ханхикиви 1» в Северной Финляндии. АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» выступает основным подрядчиком, а Fennovoima Oy – заказчиком строительства.

Финская АЭС возводится по проекту, идентичному Ленинградской атомной станции. С тем, чтобы познакомиться с ключевыми событиями строительства, финские специалисты приехали в Сосновый Бор. Делегацию возглавила Минна Форстрем, руководитель проекта по возведению АЭС «Ханхикиви 1» Fennovoima Oy. О том, как идут работы на площадке, рассказал генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Григорий Нагинский.

Специалисты осмотрели главные циркуляционные трубопроводы, оценили сложность монтажа насосов и электродвигателей реакторной установки. Смогли увидеть, как идет сборка и наладка оборудования гермообъема. Также они посетили блочный пункт управления, откуда будет вестись контроль за всеми процессами, протекающими на станции. Сегодня здесь работают специалисты ЛАЭС и наладочной организации. Они готовят оборудование к работе и осуществляют контроль за его испытаниями.

В дальнейшем представители Fennovoima Oy планируют побывать на операциях по монтажу крупногабаритного оборудования второго энергоблока строящейся станции.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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