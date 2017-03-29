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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК прорабатывает возможность предоставления услуги техприсоединения к электросетям через Портал услуг г. Москвы

МОЭСК прорабатывает возможность предоставления услуги техприсоединения к электросетям через Портал услуг г. Москвы

31 марта 2017, 11:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 В настоящее время ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») ведет работу по возможной интеграции своих электронных сервисов по техприсоединению к электросетям на Портал городских услуг г. Москвы pgu.mos.ru. Об этом начальник управления по развитию проектов поддержки предпринимательства МОЭСК Алиса Манака рассказала в рамках семинара серии #МоскваДляБизнеса, где обсуждались вопросы подключения объектов предпринимательства к электросетям.

В качестве экспертов на семинар были приглашены представители двух крупнейших электросетевых компаний г. Москвы – ПАО «МОЭСК» и АО «ОЭК», а также столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Алиса Манака в своем выступлении отдельное внимание уделила проводимым в компании реформам в области ТП и возможностям клиентов при онлайн-обращении.

«В 2017 году мы планируем расширить  электронные каналы взаимодействия с нашими клиентами за счет возможностей Портала городских услуг г. Москвы, – рассказала она. – В настоящее время представители малого и среднего бизнеса, которым требуется до 670 кВт мощности, могут пройти всю процедуру онлайн на нашем портале utp.moesk.ru: от подачи заявки до получения договоров и финальный актов, подписанных электронной подписью».

Было особо отмечено, что для экономии времени клиентов, в МОЭСК действует опция одновременного заключения договоров техприсоединения и энергоснабжения. Заявителю не нужно дополнительно обращаться в офис энергосбытовой компании. МОЭСК действует по принципу «одного окна» и направляет все необходимые документы в «Личный кабинет» клиента сетевой компании.

Участников семинара также интересовали вопросы формирования стоимости подключения и действующие тарифные ставки, сроки техприсоединения в зависимости от требуемой мощности и категорийности объекта, а также нововведения в действующем законодательстве по теме ТП.

Серия бесплатных мероприятий для предпринимателей организована ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Штабом по защите бизнеса, проходит при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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