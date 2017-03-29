МОЭСК прорабатывает возможность предоставления услуги техприсоединения к электросетям через Портал услуг г. Москвы

В настоящее время ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») ведет работу по возможной интеграции своих электронных сервисов по техприсоединению к электросетям на Портал городских услуг г. Москвы pgu.mos.ru. Об этом начальник управления по развитию проектов поддержки предпринимательства МОЭСК Алиса Манака рассказала в рамках семинара серии #МоскваДляБизнеса, где обсуждались вопросы подключения объектов предпринимательства к электросетям.



В качестве экспертов на семинар были приглашены представители двух крупнейших электросетевых компаний г. Москвы – ПАО «МОЭСК» и АО «ОЭК», а также столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства.



Алиса Манака в своем выступлении отдельное внимание уделила проводимым в компании реформам в области ТП и возможностям клиентов при онлайн-обращении.



«В 2017 году мы планируем расширить электронные каналы взаимодействия с нашими клиентами за счет возможностей Портала городских услуг г. Москвы, – рассказала она. – В настоящее время представители малого и среднего бизнеса, которым требуется до 670 кВт мощности, могут пройти всю процедуру онлайн на нашем портале utp.moesk.ru: от подачи заявки до получения договоров и финальный актов, подписанных электронной подписью».



Было особо отмечено, что для экономии времени клиентов, в МОЭСК действует опция одновременного заключения договоров техприсоединения и энергоснабжения. Заявителю не нужно дополнительно обращаться в офис энергосбытовой компании. МОЭСК действует по принципу «одного окна» и направляет все необходимые документы в «Личный кабинет» клиента сетевой компании.



Участников семинара также интересовали вопросы формирования стоимости подключения и действующие тарифные ставки, сроки техприсоединения в зависимости от требуемой мощности и категорийности объекта, а также нововведения в действующем законодательстве по теме ТП.



Серия бесплатных мероприятий для предпринимателей организована ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Штабом по защите бизнеса, проходит при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.