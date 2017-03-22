Стандарты охраны труда – критерий оценки конкурсантов WorldSkills

CABEX 2017
31 марта 2017, 13:41
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia, ОХРАНА ТРУДА
WorldSkills Russia хочет внедрить стандарты по охране труда в систему оценки участников международных чемпионатов профмастерства. Соответствующее предложение планируется обсудить со специализированным учреждением ООН на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет в Сочи с 10 по 14 апреля.
Инициатива WorldSkills Russia будет презентована в рамках деловой программы мероприятия. На круглом столе представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» вынесут на обсуждение популяризацию вопросов охраны и безопасности труда при проведении международных соревнований движения WorldSkills International. Российская сторона предложит Международной организации труда (структура ООН) внести стандарты промышленной безопасности в список критериев оценки соревнований по профессиональному мастерству.
В дискуссии примут участие представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Международной организации труда, а также специалисты группы компаний IEK, ГК «Восток-Сервис» и ЗАО «ЗМ Россия».
На экспозиционной площадке Всероссийской недели охраны труда – международной выставке «SAPE 2017» (проходит с 11 по 14 апреля) – участники чемпионатного движения WorldSkills Russia продемонстрируют свою работу с учетом техники промбезопасности. Пройдут презентационные соревнования по стандартам чемпионатов WorldSkills по компетенциям сухое строительство и штукатурные работы; малярные и декоративные работы; электромонтажные работы. Эксперты проследят за качеством выполнения конкурсных заданий, а инспекторы из Минтруда РФ и Клинского института охраны и условий труда проконтролируют технику безопасности при проведении участниками строительных работ.
Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда «SAPE» – это главное мероприятие в сфере охраны труда и промышленной безопасности, на котором презентуются современные средства индивидуальной защиты и технологии обеспечения производственной безопасности. В 2017 году выставка пройдет в восьмой раз и займет более 6 500 квадратных метров в Главном медиацентре Сочи. Новейшие разработки и актуальные решения для обеспечения производственной безопасности и защиты человека представят свыше 150 российских и зарубежных компаний.