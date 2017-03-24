АО "ДВЭУК" подключит объекты Якутского центра газодобычи "Силы Сибири"

CABEX 2017
3 апреля 2017, 15:11
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК, ГАЗПРОМ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПАО «Газпром» и АО «ДВЭУК» заключили договоры на технологическое присоединение объектов газопровода «Сила Сибири» к электрическим сетям Западного энергорайона Якутии. Общая стоимость строительства электросетевой инфраструктуры для подключения компрессорных станций «Салдыкельская» (КС-1) и «Олекминская» (КС-2) превысит 2,8 млрд рублей.
Согласно заявкам на техприсоединение, внешнее электроснабжение газотранспортной системы «Сила Сибири» в Якутии предусматривает строительство подстанции 220/10 кВ при КС-1 с двумя одноцепными ЛЭП 220 кВ, а также строительство подстанции 35/10 кВ при КС-2 с двумя одноцепными ЛЭП 35 кВ. Выполнение данных мероприятий обеспечит первую категорию надежности электроснабжения объектов газопровода.
Напомним, что в период 2010-2014 гг. на территории Западного энергорайона Якутии АО «ДВЭУК» завершило строительство более 1,8 тыс. км магистральных воздушных линий 220 кВ, включая крупнейшую линию электропередачи на Дальнем Востоке. Сетевая инфраструктура обеспечивает надежное энергоснабжение объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), потребителей Мирнинского, Ленского и Олекминского районов Республики Саха (Якутия).
С 2015 года АО «ДВЭУК» приступило к реализации мероприятий по расширению собственной инфраструктуры для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода ВСТО и присоединения объектов газопровода «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи). В настоящее время в работе находится 16 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Западного энергорайона Якутии.