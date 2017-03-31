Александр Новак: "В марте мы достигли сокращения добычи на 200 тыс. баррелей в сутки"

CABEX 2017
3 апреля 2017, 10:41
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу CNBC на Международном арктическом форуме подтвердил приверженность взятым на себя обязательствам по добровольному сокращению добычи нефти в рамках Соглашения со странами ОПЕК и не-ОПЕК, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене. «Россия поэтапно снижает добычу, сокращение в январе и феврале шло опережающими темпами. В марте мы достигли сокращения добычи на 200 тыс. баррелей в сутки и ожидаем выход на целевой показатель в 300 тыс. баррелей к концу апреля», - сказал Александр Новак.
Министр отметил, что достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти оказывают положительный эффект на мировой рынок. «На данный момент на рынок поступает примерно на 1,5 млн баррелей в сутки меньше, что способствует его стабилизации. Нет сомнений, что это во многом заслуга стран, соблюдающих свои обязательства. Уровень исполнения соглашения о сокращении добычи в настоящее время составляет 94%», - подчеркнул глава российского энергетического ведомства.
По словам Александра Новака, главная цель договоренностей – достижение баланса спроса и предложения, именно этот показатель будет играть решающую роль при принятии решения о продлении соглашения. «Мы будем внимательно следить за развитием ситуации, в том числе с запасами нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР и в мире в целом. В соглашении предусмотрена возможность продления на следующее полугодие, но решение мы будем принимать в мае», - добавил Министр.