Анонс RusCable Insider Digest №28 от 3 апреля 2017 года

RusCable Insider Digest №28 от 3 апреля 2017 года RusCable Insider Digest №28 от 3 апреля 2017 года

Пользователям портала представлен очередной выпуск RusCable Insider Digest №28 от 3 апреля 2017 года. В новом номере еженедельного дайджеста рынка кабеля, электротехники и энергетики, редакция издания собрала для читателей в удобном формате самые актуальные новости и публикации прошедшей недели.

RusCable Insider Digest продолжает развиваться и расти, открывая для своей аудитории новые темы, которые позволят лучше ориентироваться в тенденциях рынка. В выпуске №28 вниманию читателей представлен новый центр внимания государства и бизнеса - рубрика «Арктика».

По традиции, ниже собраны выдержки публикаций из свежего номера дайджеста, которые по мнению нашей редакции были самыми значимыми и интересными.

Обязательно к прочтению

Медведев отметил рост промышленного производства в России в ходе итогового заседания Коллегии Минпромторга России

24 марта 2017 года состоялось итоговое заседание коллегии Минпромторга России. Открыл мероприятие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своем выступлении премьер-министр отметил роль Минпромторга России в процессе текущего экономического развития.

«Минпромторг работает там, где в советские времена работало более десятка отраслевых министерств. Жизнь изменилась, экономика изменилась. И сегодня речь идёт уже не об индустриализации образца прошлого века, а об управлении промышленным развитием в условиях открытой, современной рыночной экономики, в условиях технологического обновления, революционных изменений в производстве, когда государство уже не может командовать промышленностью, а укрепляет её конкурентоспособность, действуя только через формирование норм регулирования, поддерживая перспективные направления, развивая систему специализированных институтов. И конечно, действуя в кооперации с партнёрами по интеграционным форматам», - сказал глава Правительства Российской Федерации.

В «пилотном» режиме национальная система сертификации заработает уже в мае этого года

В Минпромторге России под руководством первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина прошло четвертое заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению защиты и повышения качества контроля рынка промышленной продукции при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Была рассмотрена концепция введения процедуры нотификации органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий, подразумевающая официальное наделение федеральным органом исполнительной власти полномочиями для проведения работ по обязательной сертификации продукции в конкретной области. Также было уделено внимание вопросам внедрения национальной системы сертификации (НСС). Как рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, система начнет действовать как «пилотный проект» уже в мае текущего года. К 1 апреля 2017 года ведомством будет сформирована соответствующая инфраструктура, в том числе определен оператор системы, структура и состав руководящего комитета, подготовлены необходимые документы. «Будет разработан удобный интерфейс, данные будут размещены, скорее всего, в виде реестра и потребитель в режиме реального времени сможет получать необходимую информацию», - сказал Алексей Абрамов.

Немецкие ученые зажгли самое большое и мощное «искусственное Солнце»

На прошлой неделе ученые из немецкого Космического Центра (DLR) произвели включение того, что можно описать термином «самое большое в мире искусственное Солнце», установку, состоящую из 149 светоизлучающих устройств. В этой установке, имеющей название Synlight и расположенной в 30 километрах западней Кельна, используются короткодуговые ксеноновые лампы, свет от которых фокусируется на области, размером 20 на 20 сантиметров. А уровень освещенности в этой области в 10 тысяч раз превышает уровень освещенности такой же поверхности естественным образом в яркий солнечный день.



Материалы RusCable.Ru

Существующие барьеры в развитии экспорта кабельной продукции и пути их решения (по материалам доклада Динмухаметова Ф. Ф. (генеральный директор завода «ТАТКАБЕЛЬ») на Отчетной конференции по итогам 46-й Сессии СИГРЭ)

Сегодня кабельная промышленность России не уступает зарубежным лидерам кабельной отрасли и готова с ними конкурировать, но экспорт кабельной продукции носит исключительно локальный и не долгосрочный характер. В тоже время, государство уделяет большое внимание возможности развития экспорта. Но существуют ряд барьеров, которые сдерживают развитие экспорта кабельной продукции. Данным барьерам и нахождению путей их решения и посвящена статья, опубликованная на портале.



Кабельные заводы

ЗАО Кубанькабель представит свою кабельную продукцию на выставке wire Russia 2017

На заводе «ТАТКАБЕЛЬ» прошел тренинг для ООО «КЭР-Промстрой»

ГК «Севкабель» представила кабели «Кабтрон» и «Робастек» представителям Департамента импортозамещения ПАО «Газпром»

Lapp Group показала значительный рост в 2015/16 годах

Производитель насосов меняет направление деятельности и переходит на выпуск кабелей и проводов специального назначения

CABEX-2017

Выставка Cabex 2017 завершила свою работу

Cabex 2017 посетили 4293 человека, это на 9% больше, чем в прошлом году. Площадь выставки выросла на 10%. В Cabex 2017 приняли участие со стендом 132 компании из России, Беларуси, Германии, Италии, Китая, Сербии, США, Франции. Среди них не только ведущие российские производители кабеля и провода, но и крупнейшие международные корпорации Leoni, Nexans и Prysmian.

Участники и организаторы подводят итоги

Группа компаний «Москабельмет»

Компания «РЭС» и RusCable.Ru

АО «ОЭК»

ГК «Севкабель»

«Холдинг Кабельный Альянс»

«Камский кабель»

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Новые разработки и решения в кабельном мире

В Нижегородском метро будут использовать нанотехнологические кабели и системы контроля, полностью исключающие возгорания и аварии

В Нижегородском метро могут появиться пожаробезопасные кабели, созданные с применением нанотехнологий, а также системы волоконно-оптического контроля, которые позволяют значительно лучше отслеживать состояние и нагрузку электрических сетей. Эти и другие разработки были представлены специалистами Фонда инфраструктурных и образовательных программ на совещании в Нижнем Новгороде с участием представителей МП «Нижегородское метро». На встрече были представлены кабели с изоляцией на основе наноглины — так называют синтетический глинистый минерал, который состоит из крошечных «листочков» размером около 50–150 нанометров и толщиной около 1 нанометра. Этот материал не поддерживает горение и не выделяет токсичные газы, наиболее опасные при пожаре.



Спецпроект: Арктика. Территория диалога

Александр Новак принял участие в работе IV Международного Арктического форума «Арктика - территория диалога»

Министр энергетики отметил, что по прогнозам экспертов, к 2040 году общее энергопотребление в мире вырастет примерно на 30%, а численность населения достигнет 10 млрд чел, при этом сегодня из 7 млрд чел 2 млрд не имеют доступа к энергоресурсам. По словам министра, общий объем начальных извлекаемых ресурсов Арктики составляет 286 млрд т., это 60% всех углеводородных ресурсов России.

«Потенциал потребления энергии высокий. И спрос на углеводороды останется, несмотря на развитие ВИЭ. При этом в России значительные запасы углеводородов находятся в Арктической зоне и на шельфе. Мы уделяем особое внимание Арктической зоне. Сегодня в Арктике добывается 93 млн т нефти , что составляет 17% всей российской добычи, к 2035 году эта доля вырастет до 22%. В части газа ситуация вообще уникальная. Основные запасы газа РФ сосредоточены именно в Арктической зоне, в этом регионе добывается порядка 80% всего российского газа».

Совещание у Президента по вопросу комплексного развития Арктики

В ходе посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа 29 марта Владимир Путин провёл совещание по вопросу комплексного развития Арктики, в котором приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, Министр обороны Сергей Шойгу и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.



Группа компаний «РОССЕТИ»

Генеральный директор ПАО «ФИЦ» выступил с докладом на конференции «От импортозамещения к инновациям и экономике знаний»

В рамках пленарного заседания конференции генеральный директор ПАО «ФИЦ», Александр Дюжинов, представил проект по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования. В пленарном заседании конференции приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Олег Радионов, а также производители и разработчики инновационного энергетического оборудования.



Инновации в энергетике

Впервые в России на заводе «Изолятор» прошли испытания высоковольтного ввода на напряжение 110 кВ при температуре –200 ºС

Испытания проводились при расположении нижней части ввода в жидком азоте. Испытания были подготовлены и проведены совместно с компанией «СуперОкс». Высоковольтный ввод данного вида представляет собой проходной изолятор конденсаторного типа, предназначенный для ввода и вывода высокого напряжения из токоограничивающего устройства, кабеля или трансформатора, использующего в своей работе эффект сверхпроводимости. Уникальность такого ввода заключается в том, что его нижняя часть предназначена для работы при температуре –200 ºС. Испытуемый ввод был разработан и изготовлен компанией «Изолятор» на основе RIN-технологии.



Сырьевые рынки

РУСАЛ расширяет на КАЗе производство продукции с добавленной стоимостью

ОК РУСАЛ запустил в промышленную эксплуатацию прокатный стан «Properzi» на Кандалакшском алюминиевом заводе (КАЗ) в рамках проекта модернизации литейного отделения предприятия. Инвестиции в проект составили 19,8 млн долларов США. Новое оборудование обеспечит выпуск до 50 тыс. тонн продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в год. Запуск нового стана позволит выпускать семь новых для КАЗа типоразмеров катанки диаметром 9,5, 12, 14, 15, 19, 23 и 25 мм. Основными потребителями катанки КАЗа будут кабельные заводы на территории России и за рубежом.

Производство алюминия растет, но не везде

Если анализировать географическую структуру распределения производства крылатого металла, то его выпуск в Китае поднялся на 22,4% до 2,534 млн т, в странах Персидского залива – на 2,2% до 418 тыс. т, в остальных государствах Азии – на 11,5% до 289 тыс. т. Правда, в Северной Америке упал на 11,6% до 304 тыс. т, в Южной – на 1,8% до 105 тыс. т, тогда как в Западной Европе – на 3% до 290 тыс. т, в Центральной и Восточной Европе – на 3,4% до 306 тыс. т.



Актуальные новости

Депутат ГД не исключил, что Крым будет поставлять электричество на Украину

Сегодня полуостров получает через энергомост из Кубани 800 мегаватт электроэнергии. «Наша задача состоит в том, чтобы электроэнергия, которая будет вырабатываться в республике, была способна обеспечить не только прирост населения, развитие бизнеса, но и давала возможность транспортировать электроэнергию на материковую часть России, а в перспективе — на территорию Украины», — сказал член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет на пресс-конференции в крымском пресс-центре. Депутат уверен, что рано или поздно Крым будет сотрудничать в сфере энергетики с Украиной и начнет поставлять избыточную электроэнергию. В текущем году планируется начать строительство подводящих газопроводов к 6 населенным пунктам в Бахчисарайском и Сакском районах. Также в планах- строительство 88 километров газовых сетей и продолжение газификации Каменского массива в Симферополе.



Импорт электротехнических деталей уперся в ненужную сертификацию

Поставщики 70% электротехнических деталей для промышленности — реле и полупроводников — жалуются на требования сертификатов безопасности при их таможенном оформлении. Это увеличивает цены, особенно на небольшие партии товаров, и блокирует поставки запчастей. При этом радиодетали не являются потребительским товаром, их безопасность зависит от систем, в которых они используются, и ранее ФТС не требовала оформления на них сертификатов. Решить вопрос могли бы поправки к техрегламенту ЕАЭС — но их согласование в Евразийской комиссии тянется второй год.