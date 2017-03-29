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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Белгородские энергетики рассказали будущим водителям большегрузов о правилах электробезопасности

Белгородские энергетики рассказали будущим водителям большегрузов о правилах электробезопасности

3 апреля 2017, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО

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Более 20 будущих водителей большегрузной техники приняли участие в обучающем семинаре, организованном специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» для курсантов белгородской автошколы ДОСААФ России. Главной темой встречи стали правила поведения в охранных зонах ЛЭП при выполнении земляных и строительных работ.

В 2016-м году на территории России произошло 40 несчастных случаев на энергообъектах. Резкое увеличение печальной статистики фиксируется с началом весенне-летнего строительного сезона, в числе пострадавших, как правило, оказываются водители большегрузной техники. Так, в конце марта в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области произошла трагедия с водителем самосвала, нарушившим правила нахождения в охранной зоне ВЛ 10 кВ. Непосредственно под линией электропередачи он поднял кузов, задел провода и попал под напряжение. Второй роковой ошибкой стало желание покинуть кабину машины. Потерпевший попал под шаговое напряжение и был госпитализирован.

Ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Герман Бусоедов рассказал, как можно было избежать беды. Самое главное правило: в охранных зонах ЛЭП ни в коем случае нельзя проводить погрузо-разгрузочные работы, строительство и складирование материалов. Это опасно для жизни и запрещено «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Если спецтехника все же оказалась в зоне поражения электрическим током, водителю, чтобы сохранить жизнь, нельзя покидать салон. Необходимо сразу связаться с энергетиками по телефону 13-50 для обесточивания линии.

Если в автомобиле начинается возгорание либо возникает другая угроза жизни, водитель может выпрыгнуть из кабины, одновременно коснувшись земли двумя ногами, не дотрагиваясь до металлических частей кабины, а затем гусиным шагом, не отрывая ступней от земли и друг от друга, уйти на 8-10 метров из опасной зоны. Во время прыжка следует исключить одновременное касание корпуса машины и земли! Нужно помнить, что расстояние в радиусе 10 м вокруг транспортного средства также находится под потенциалом провода, это зона напряжения шага. Место происшествия нужно оградить и никого не допускать к нему до прибытия аварийной бригады. Соблюдение этих правил поможет избежать несчастного случая и сохранит жизнь даже в чрезвычайной ситуации.

Инженер-энергетик напомнил об основных причинах поражения электрическим током, для наглядности продемонстрировал слушателям печальные последствия нарушения правил электробезопасности. В заключение он ответил на вопросы слушателей, а также еще раз подчеркнул, что в целях собственной безопасности любые действия в охранных зонах линий электропередачи необходимо согласовывать с энергетиками.

По мнению будущих водителей, подобные семинары очень полезны. «Инструктор рассказывает об основах вождения и о том, что представляет собой транспортное средство. А вот такие тонкости не предусматриваются. Между тем, это жизненно важно», — отметил слушатель курсов Максим Ильин.

Подобные занятия энергетики организуют регулярно, главная цель таких встреч — предотвратить гибель людей в результате неосторожного обращения с электричеством. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

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