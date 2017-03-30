Энергетики филиала "Тулэнерго" провели противоаварийную тренировку

CABEX 2017
3 апреля 2017, 10:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В Воловском районе электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» прошли совместные противоаварийная и противопожарная тренировки с реальными действиями персонала при участии специалистов местного пожарно-спасательного гарнизона, представителей муниципальных администраций района, добровольно-пожарных формирований и других служб поселка Волово.
Согласно вводным данным неблагоприятные погодные условия и прохождение атмосферного циклона по территории района со шквалистым ветром порывами до 30-35 м/сек, привели к серьезным массовым технологическим нарушениям – обрыву проводов, падению опор, обесточению линий электропередачи 10 кВ. Кроме того, на оборудовании Воловского РЭС был обнаружен очаг возгорания.
В такой сложной ситуации, при лимите времени, энергетики совместно с пожарным расчетом ПСЧ-46, при взаимодействии с районными органами власти, должны были организовать слаженные действия по восстановлению электроснабжения социально значимых объектов и других потребителей, созданию надежной послеаварийной схемы сети.
В ходе тренировки особое внимание уделялось правильности ведения оперативных переговоров и оформлению соответствующей документации, скорости передачи информации на все уровни принятия решений, возможности привлечения дополнительных средств и сил при проведении аварийно-восстановительных работ, в том числе использованию резервных источников электроснабжения, оперативному обеспечению бригад необходимыми материалами и оборудованием.
Завершилась противоаварийная тренировка успешным выполнением приоритетной задачи –электроснабжение жителей Воловского района было восстановлено в кратчайшие сроки по нормальной схеме.
Организаторы тренировки отметили высокий уровень профессионализм всех ее участников. Персонал Воловского района электрических сетей филиала «Тулэнерго» подтвердил свою готовность к выполнению практических действий по ликвидации технологических нарушений на электросетевых объектах при эффективном взаимодействии с представителями МЧС и других структур.