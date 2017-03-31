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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики провели тепловизионный контроль 50 километров ЛЭП в Славянском энергорайоне

Энергетики провели тепловизионный контроль 50 километров ЛЭП в Славянском энергорайоне

3 апреля 2017, 10:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С начала 2017 года специалисты Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») провели тепловизионное обследование 50,7 км воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах Краснодарского края.

Помимо высоковольтных линий с помощью тепловизора энергетики диагностировали оборудование на четырех высоковольтных подстанциях. До конца года планируется обследовать 27 центров питания и порядка 130 км линий электропередачи.

Тепловизионный контроль – современный, точный и безопасный метод выявления дефектов и предотвращения нештатных ситуаций в работе электрооборудования. Осуществляется он с помощью тепловизора – сверхточного прибора мгновенной фиксации тепловых полей. Такое обследование позволяет дистанционно выявить скрытые неполадки в работе подстанционного оборудования  и принять меры по их оперативному устранению еще на ранних стадиях.

– Проведение тепловизионной съемки не требует отключения электроэнергии в домах потребителей, при этом гарантирует надежную профилактику технологических нарушений, – пояснил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Тимур Глушко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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