Энергетики провели тепловизионный контроль 50 километров ЛЭП в Славянском энергорайоне

CABEX 2017
3 апреля 2017, 10:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
С начала 2017 года специалисты Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») провели тепловизионное обследование 50,7 км воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах Краснодарского края.
Помимо высоковольтных линий с помощью тепловизора энергетики диагностировали оборудование на четырех высоковольтных подстанциях. До конца года планируется обследовать 27 центров питания и порядка 130 км линий электропередачи.
Тепловизионный контроль – современный, точный и безопасный метод выявления дефектов и предотвращения нештатных ситуаций в работе электрооборудования. Осуществляется он с помощью тепловизора – сверхточного прибора мгновенной фиксации тепловых полей. Такое обследование позволяет дистанционно выявить скрытые неполадки в работе подстанционного оборудования и принять меры по их оперативному устранению еще на ранних стадиях.
– Проведение тепловизионной съемки не требует отключения электроэнергии в домах потребителей, при этом гарантирует надежную профилактику технологических нарушений, – пояснил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Тимур Глушко.