Глава РусГидро и глава Республики Саха (Якутия) обсудили рабочие вопросы

CABEX 2017
3 апреля 2017, 17:18
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
30 марта 2017 года Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов провел рабочую встречу с Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в офисе компании в Москве.
Стороны обсудили ход строительства Якутской ГРЭС-2 и особенности прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов на объектах РусГидро. Также были обсуждены вопросы о неплатежах бюджетозависимых потребителей за электроэнергию и тепло и о механизме доведения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до базового уровня.