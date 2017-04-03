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Отраслевые новости: Энергетика

Глава РусГидро и глава Республики Саха (Якутия) обсудили рабочие вопросы

Глава РусГидро и глава Республики Саха (Якутия) обсудили рабочие вопросы

3 апреля 2017, 17:18
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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30 марта 2017 года Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов провел рабочую встречу с Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в офисе компании в Москве.

Стороны обсудили ход строительства Якутской ГРЭС-2 и особенности прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов на объектах РусГидро. Также были обсуждены вопросы о неплатежах бюджетозависимых потребителей за электроэнергию и тепло и о механизме доведения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до базового уровня.

Компания: ПАО "РусГидро"
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