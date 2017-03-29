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Новости компаний

IEK представляет: новая линейка светодиодных светильников ДПО

IEK представляет: новая линейка светодиодных светильников ДПО

3 апреля 2017, 15:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках обновления ассортимента светотехники для сферы ЖКХ и административно-бытового применения Группа компаний IEK выводит на рынок новую линейку пыле-влагозащищенных светодиодных светильников ДПО, которая по широте ассортимента отвечает всем требованиям рынка и ожиданиям потребителей.

Светильники выпускаются в двух формах и двух цветах: «круг» и «овал» белого или черного цвета.

Надежная защита от проникновения пыли и влаги по классу IP54 определяется конструкцией светильников с использованием долговечного уплотнителя. Ударопрочный пластик корпуса обеспечивает антивандальные свойства светильников. Плафон выполнен из матового поликарбоната с оптимальным рассеиванием светового потока.

В новой линейке ДПО присутствуют модели с микроволновым датчиком движения, который имеет преимущества перед традиционным инфракрасным датчиком: полный охват 360° в зоне действия микроволнового поля, отсутствие влияния движения воздуха и повышенных температур.

В комплект поставки светильников ДПО входят все необходимые для монтажа крепежные изделия.

Технические характеристики светодиодных светильников ДПО:

  • Степень защиты от влаги и пыли: IP54;
  • Потребляемая мощность: 8 и 12 Вт;
  • Световой поток: 640 и 960 Лм;
  • Цветовая температура: 4500 К;
  • Диапазон входных напряжений: от 200 В до 240 В;
  • Коэффициент пульсации: не более 5%;
  • Срок службы: не менее 30 000 ч;
  • Способ установки: настенно-потолочный накладной;
  • Гарантия: 2 года.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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