IEK представляет: новая линейка светодиодных светильников ДПО

В рамках обновления ассортимента светотехники для сферы ЖКХ и административно-бытового применения Группа компаний IEK выводит на рынок новую линейку пыле-влагозащищенных светодиодных светильников ДПО, которая по широте ассортимента отвечает всем требованиям рынка и ожиданиям потребителей.

Светильники выпускаются в двух формах и двух цветах: «круг» и «овал» белого или черного цвета.

Надежная защита от проникновения пыли и влаги по классу IP54 определяется конструкцией светильников с использованием долговечного уплотнителя. Ударопрочный пластик корпуса обеспечивает антивандальные свойства светильников. Плафон выполнен из матового поликарбоната с оптимальным рассеиванием светового потока.

В новой линейке ДПО присутствуют модели с микроволновым датчиком движения, который имеет преимущества перед традиционным инфракрасным датчиком: полный охват 360° в зоне действия микроволнового поля, отсутствие влияния движения воздуха и повышенных температур.

В комплект поставки светильников ДПО входят все необходимые для монтажа крепежные изделия.

Технические характеристики светодиодных светильников ДПО: