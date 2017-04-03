"Ленэнерго" провело День презентаций на полигоне в Терволово

CABEX 2017
3 апреля 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») провело очередной День презентаций в учебно-тренировочном комплексе в Терволово. Крупнейшие отечественные производители электротехнического оборудования представили на мероприятии трансформаторные подстанции и распределительные устройства различных типов, а также оборудование для них.
В Дне презентаций приняли участие представители 9 компаний-производителей электротехнического оборудования из 5 регионов России, а также представители профильных подразделений, филиалов и ДЗО ПАО «Ленэнерго» и смежных сетевых компаний региона. Участники Дня презентаций рассказали о своих новых разработках, внедренных инновационных решениях и о современных требованиях, предъявляемым к распределительным устройствам 6 – 35 кВ, а также к оборудованию для комплектования подстанций: односторонним сборным камерам и комплектным распределительным устройствам.
«Ленэнерго» проводит Дни презентаций с 2014 года. Цель мероприятия – активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных инновационных продуктов и услуг, а также внедрение конкурентоспособных разработок, готовых продуктов, технологий и услуг в электросетевом комплексе. Проведение Дней презентаций позволяет оценить конкурентоспособность отечественных производителей оборудования на российском рынке, ознакомиться с новейшими разработками, поделиться опытом внедрения и эксплуатации современных технических решений и определить дальнейшие направления сотрудничества «Ленэнерго» с производителями оборудования.