"Ленэнерго" усилило контроль безопасности энергообъектов

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») усилило контроль безопасности энергообъектов в связи с чрезвычайным происшествием в петербургском метрополитене. В 16:00 3 апреля 2017 года компания перешла в особый режим работы. Энергетики проверили запас сил и средств, на круглосуточное дежурство вышли 99 оперативно-выездных бригад.



Усилена охрана объектов электросетевой инфраструктуры. В ПАО «Ленэнерго» созван оперативный штаб под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Максима Артемьева. Оперативные штабы также работают в филиалах и дочерних компаниях ПАО «Ленэнерго». Налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями. На оперативном дежурстве находятся 99 бригад, 217 человек, оснащенных 99 единицами специальной техники.



Все потребители ПАО «Ленэнерго» получают электроэнергию в полном объеме.

Сегодня в петербургском метро произошел взрыв на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом». По сообщениям СК, в результате взрыва погибли 9 человек, пострадали около 30 человек.

Из телеграм-канала петербургского метро: "Для доставки пассажиров организована работа наземного общественного транспорта по трассам 1М, 2М, 3М, 4М и 5М, дублирующим линии метрополитена. Работа наземного социального транспорта осуществляется бесплатно".