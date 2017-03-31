МРСК Северного Кавказа продолжает выстраивать отношения с профсоюзами

CABEX 2017
3 апреля 2017, 09:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
На совещании в Пятигорске заместитель генерального директора – руководитель Аппарата МРСК Северного Кавказа Нина Осипова обсудила с руководителями структурных подразделений Общества вопросы исполнения договоренностей, достигнутых ранее генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным, генеральным директором МРСК Северного Кавказа Юрием Зайцевым и представителями первичных профсоюзных организаций филиалов компании.
В частности, речь шла о конструктивном взаимодействии с профсоюзными организациями и о свободе выбора при вступлении в профсоюз для сотрудников ПАО «МРСК Северного Кавказа», централизованных в результате структурной реформы исполнительного аппарата и исключенных из составов профсоюзных организаций соответствующих филиалов. «Право вступать в профсоюзы или выходить из профсоюзов реализуется свободно, без чьего-либо предварительного разрешения. Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.
Администрация Общества не оказывает давление на работников по вопросу членства в профсоюзе. Каждый сам для себя определяет, быть ему членом профсоюзной организации или нет», - подчеркнула Нина Осипова.
Стоит напомнить о том, что взаимодействие исполнительного Аппарата компании с профсоюзами происходит на постоянной основе и помогает выстраивать продуктивный диалог.