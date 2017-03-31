ООО "Башкирэнерго" ведет строительство электросетевой инфраструктуры в Стерлитамакском районе Башкирии

ООО «Башкирэнерго» ведет масштабное строительство энергообъектов и сетевой инфраструктуры в Стерлитамакском районе Башкирии. Это связано с развитием агломерации, которая включает города Стерлитамак, Салават и Ишимбай, а также Стерлитамакский район. В частности, Стерлитамакский район, будучи номинально сельским, прямо на глазах утрачивает привычный сельский облик, застраиваясь высотными многоэтажными домами в 9-14 этажей, коттеджными поселками повышенной комфортности и таунхаусами. С учетом этого, башкирские электросетевики реализуют комплексную программу по оптимизации топологии электроснабжения, где упор делается на повышение надежности электроснабжения потребителей.



Так, в поселке Байрак, расположенном в 10 минутах езды от центра Стерлитамака, в 2017 году начнется строительство распределительного пункта 10 кВ мощностью 5 МВт. Если в 2015-2016 годах в поселке были установлены 7 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ, то в текущем предстоит смонтировать еще 4. На сегодня в поселке в 2-4-6-квартирных таунхаусах проживает примерно 600 человек. К 2020 году планируется построить 700 квартир, и новоселами станут порядка 3,5 тысяч человек. Энергетики планируют запитать поселок по двухцепной высоковольтной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3,5 км «ПС «Машзавод – РП «Байрак», строительство которой также планируется на 2017год. ПС 110 кВ «Машзавод», в первую очередь, предназначено для электроснабжения двух стерлитамакских заводов – машиностроительного и вагоноремонтного. В связи с изменением экономической конъюнктуры и оптимизацией производства на этих промышленных предприятиях на ПС 110 кВ «Машзавод» образовались резервные трансформаторные мощности, и они будут переориентированы на электроснабжение новых потребителей в поселке Байрак.



Один из главных энергетических объектов 2017 года, строительство которого вступило в финишную стадию, является ПС 110/35/10 кВ «Спартак». Строительство подстанции ведут ООО «БЭСК Инжиниринг» и ООО «Башкирэнерго» (дочерние компании АО «БЭСК»). Прежде всего, новая подстанция обеспечит электрификацию новых кварталов в западной части Стерлитамака. Градостроительный план второго по промышленному потенциалу и населению города республики предусматривает, что город будет преимущественно развиваться в сторону автодороги «Уфа – Оренбург». Но несколько фидеров от подстанции энергетики зарезервировали как для энергоснабжения новых микрорайонов в пригородных населенных пунктах, так и для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей. Это связано с тем, что трансформаторные мощности подстанций 110 кВ «Юго-Западная», «Стерля», АПФ загружены практически полностью. И ПС 110 кВ «Спартак» часть нагрузки возьмет на себя и, тем самым, не только разгрузит соседние подстанции, но и создаст задел для техприсоединения новых потребителей в многочисленных населенных пунктах Стерлитамакского района.