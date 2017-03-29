CABEX 2017
3 апреля 2017, 09:01
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: wire Russia 2017
Рады сообщить, что открыта он лайн регистрация посетителей на выставку ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2017! Получить электронный билет можно на официальном сайте выставки http://www.wire-russia.ru/ или по ссылке http://md-rus.tickets.services.it-systems.ru/anketa.php
Напоминаем, что с 5 по 8 июня 2017 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум» состоится Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока Россия 2017». Параллельно в павильоне 1 пройдут выставки «Металлургия Россия 2017» и «Литмаш Россия 2017». В рамках выставки «Металлургия Россия 2017» также организован специализированный раздел «Трубы Россия 2017».