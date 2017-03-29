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Отраслевые новости: Выставки, форумы

Открыта он лайн регистрация посетителей на выставку ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2017!

Открыта он лайн регистрация посетителей на выставку ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2017!

3 апреля 2017, 09:01
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: wire Russia 2017

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Рады сообщить, что открыта он лайн регистрация посетителей на выставку ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2017! Получить электронный билет можно на официальном сайте выставки http://www.wire-russia.ru/ или по ссылке http://md-rus.tickets.services.it-systems.ru/anketa.php

Напоминаем, что с 5 по 8 июня 2017 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум» состоится Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока Россия 2017». Параллельно в  павильоне 1 пройдут выставки «Металлургия Россия 2017» и «Литмаш Россия 2017». В рамках выставки «Металлургия Россия 2017» также организован специализированный раздел «Трубы Россия 2017».

Компания: wire Russia 2017
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