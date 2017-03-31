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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" готовит электросетевой комплекс к работе в пожароопасный период

ПАО МРСК Волги готовит электросетевой комплекс к работе в пожароопасный период

3 апреля 2017, 10:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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Специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») приступили к подготовке электросетевого комплекса к работе в условиях предстоящего пожароопасного периода. Основными целями, которые ставит перед собой Общество, реализуя комплекс намеченных мероприятий, является  надежная и устойчивая работа электрических сетей, бесперебойное электроснабжение потребителей.

Энергетики приступили к проверке укомплектованности электросетевых объектов, зданий и сооружений, автотранспорта  первичными средствами пожаротушения; работоспособности систем противодымной защиты, автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией персонала.

На подстанциях ведется ревизия кабельного хозяйства на соответствие правилам противопожарной безопасности. Особое внимание уделяется организации контроля за тепловым режимом работы кабелей, температуры воздуха и работы вентиляционных устройств в кабельных сооружениях; состоянию противопожарных пересыпок и несгораемых уплотнений в местах прохождения кабелей через стены и перегородки, целостности кабельных каналов и лотков. Проверяются маслосборники и маслоотводы силового оборудования, системы охлаждения трансформаторов и реакторов.

В обязательном порядке осматриваются участки воздушных линий электропередачи (ВЛ) выполненные на деревянных опорах.
Особое внимание уделяется расширению и расчистке просек воздушных линий электропередачи, удалению из охранных зон ВЛ горючих и пожароопасных предметов, расчистке трасс ВЛ от сухой растительности и камыша. По мере просыхания грунта предстоит провести опашку подстанций, не имеющих бетонного ограждения.

С ремонтным, оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом ведутся дополнительные инструктажи о соблюдении правил противопожарной безопасности. Запланировано проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.

Во всех регионах присутствия Общества организовано взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС РФ, Росгидромета, органами государственной власти и местного самоуправления.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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