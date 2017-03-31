ПАО "МРСК Волги" готовит электросетевой комплекс к работе в пожароопасный период

CABEX 2017
3 апреля 2017, 10:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
Специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») приступили к подготовке электросетевого комплекса к работе в условиях предстоящего пожароопасного периода. Основными целями, которые ставит перед собой Общество, реализуя комплекс намеченных мероприятий, является надежная и устойчивая работа электрических сетей, бесперебойное электроснабжение потребителей.
Энергетики приступили к проверке укомплектованности электросетевых объектов, зданий и сооружений, автотранспорта первичными средствами пожаротушения; работоспособности систем противодымной защиты, автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией персонала.
На подстанциях ведется ревизия кабельного хозяйства на соответствие правилам противопожарной безопасности. Особое внимание уделяется организации контроля за тепловым режимом работы кабелей, температуры воздуха и работы вентиляционных устройств в кабельных сооружениях; состоянию противопожарных пересыпок и несгораемых уплотнений в местах прохождения кабелей через стены и перегородки, целостности кабельных каналов и лотков. Проверяются маслосборники и маслоотводы силового оборудования, системы охлаждения трансформаторов и реакторов.
В обязательном порядке осматриваются участки воздушных линий электропередачи (ВЛ) выполненные на деревянных опорах.
Особое внимание уделяется расширению и расчистке просек воздушных линий электропередачи, удалению из охранных зон ВЛ горючих и пожароопасных предметов, расчистке трасс ВЛ от сухой растительности и камыша. По мере просыхания грунта предстоит провести опашку подстанций, не имеющих бетонного ограждения.
С ремонтным, оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом ведутся дополнительные инструктажи о соблюдении правил противопожарной безопасности. Запланировано проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.
Во всех регионах присутствия Общества организовано взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС РФ, Росгидромета, органами государственной власти и местного самоуправления.