Расположенная в Приднестровье ГРЭС потеряла контракт на поставки Кишиневу

Политические конфликты в Молдавии и Приднестровье привели к тому, что подконтрольная российскому "Интер РАО" Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, потеряла ключевой контракт на поставки электроэнергии Кишиневу. С этого года Тирасполь и Кишинев при поддержке Москвы намеревались сделать схему энерготрейдинга более прозрачной, убрав часть посреднических схем. Но ГРЭС на тендере обошло ценовое предложение украинской DTEK Holding. Эта ситуация создает риски убытков как для ГРЭС, так и для бюджета Приднестровья.



Минэкономики Молдавии 1 апреля объявило, что меняет ключевого поставщика электроэнергии в страну на следующий год (апрель 2017-го — март 2018 года). Вместо подконтрольной российскому "Интер РАО" Молдавской (Кучурганской) ГРЭС (МолдГРЭС), расположенной в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), энергию будут покупать у украинской DTEK Trading за $50,2 за 1 МВт ч. Как пояснило молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике, МолдГРЭС предлагала $54,4 за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу за $44,9 за 1 МВт ч.



Тендер мог закончиться раньше, но затянулся, в частности, из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника — компании "Энергокапитал", близкой к прежнему руководству ПМР. Посредник получал газ у приднестровского "Тираспольтрансгаза", передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдавию. Собеседники "Ъ" в российских госструктурах говорят, что в наличии посредника был заинтересован и молдавский бизнесмен, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк.



По версии ряда источников "Ъ", Сергей Яралов (его называют неофициальным советником бизнесмена по экономике и финансам) и член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам от Демпартии Владимир Андронаки 31 марта обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС — цену в $49 за 1МВт ч и сохранение посредника в виде "Энергокапитала".



Однако на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президенты Молдавии Игорь Додон и ПМР Вадим Красносельский. Главы республик встречались 30 марта, после этого господин Додон (считается лояльным Москве, в отличие от прозападного правительства Кишинева) заявил "Ъ", что посредник должен быть исключен, и господин Красносельский с этим согласился.



Но даже на этих условиях продлить контракт с МолдГРЭС не удалось. Ряд источников "Ъ" подтвердили, что цена ГРЭС была выше украинской: Приднестровье начало с $58 за 1 МВт ч, затем опустилось до $54, а потом и до $52, но Кишинев это не устроило. Один из собеседников "Ъ" утверждает, что незадолго до тендера молдавский "Энергоком" заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 млрд кВт ч). Эти объемы, по его словам, и были предложены на тендер с условием пересмотра цены раз в квартал в зависимости от конъюнктуры. В "Интер РАО" отказались обсуждать ситуацию, получить комментарий у властей ПМР не удалось.



Молдавский эксперт Сергей Тофилат говорит, что МолдГРЭС в 2015 году закупала газ по $129 за 1 тыс. кубометров, а в 2016 году — по $75. Ценообразование связано с тем, что Приднестровье не рассчитывается с "Газпромом" за газ. Долг региона, переваливший за $6,5 млрд, считается молдавским, но "Газпром" пока не готов менять схему расчетов (см. "Ъ" от 13 февраля). Источник в российских госструктурах, знакомый с ходом переговоров, объясняет итоги конкурса "управленческой ошибкой, вызванной сбоем в аналитической работе МолдГРЭС, отсутствием нормальной коммуникации с властями Тирасполя и слабыми навыками приднестровских переговорщиков". Господин Тофилат оценил себестоимость энергии МолдГРЭС в $17 за 1 МВт ч.



ГРЭС теперь придется работать в режиме, сходном с 2013 годом, когда Кишинев также покупал энергию на Украине, говорит собеседник "Ъ" на рынке. Тогда она загружала лишь один блок (при поставках в Молдавию — три). В 2016 году станция выработала около 4,5 млрд кВт ч. При этом она является вторым налогоплательщиком ПМР ($0,95 млн в январе). В ПМР пока не оценили размер потерь. Сергей Тофилат говорит, что даже с учетом загрузки для Молдавии ГРЭС работала на 17-18% мощности, а 36% расходов бюджета ПМР финансировались за счет газового счета, это $1,2 млрд за десять лет. Он счел решение закупать энергию у Украины правильным: "Ее покупка у Приднестровья ведет к увеличению долга перед "Газпромом", а Кишинев, по сути, финансирует непризнанную республику". Но неясно, сможет ли DTEK покрыть спрос Молдавии полностью. В украинском энергобалансе на экспорт заложено 90 млн кВт ч ежемесячно, Молдавии нужно 270 млн кВт ч, то есть экспорт по балансу покрывает лишь 30% спроса.



Источник: Коммерсант.

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