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Анонсы

Семинар по модернизации осветительной сети предприятия пройдет в рамках инновационного салона "Промышленная светотехника – Москва"

Семинар по модернизации осветительной сети предприятия пройдет в рамках инновационного салона Промышленная светотехника – Москва

3 апреля 2017, 15:35
Рубрика: Анонсы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

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17 апреля 2017 года в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне начнет работу 2-й инновационный салон «Промышленная светотехника – Москва»: светотехническая продукция для промышленности, бизнеса, городской инфраструктуры, который организуется в рамках 26-й международной выставки «Электро-2017».

19 апреля в рамках деловой программы инновационного салона организуется открытый семинар «Комплексная модернизация осветительной сети предприятия».

На семинаре эксперты светотехнических и электротехнических компаний расскажут о передовом опыте модернизации осветительной сети промышленных объектов: производственных помещений, складов, офисных и торговых центров, общественных помещений.

Цель семинара – проанализировать практику модернизации осветительной сети, трудности, с которыми может столкнуться организация при переходе на светодиодное освещение, обсудить оптимальный алгоритм проведения модернизации, работы с поставщиками, преодоления возможных препятствий с наименьшими затратами.

На семинар приглашаются специалисты, отвечающие за модернизацию и эксплуатацию осветительных сетей зданий и промышленных объектов.

  • Как грамотно реализовать перевод предприятия на светодиодное освещение?
  • С каких объектов или участков лучше начинать модернизацию?
  • Почему перевод всего предприятия лучше осуществлять в комплексе?
  • Как определять параметры освещения?
  • Как правильно выбрать подрядчика и поставщика качественной продукции?

На эти и другие вопросы получат ответ участники семинара. Семинар пройдет в открытом зале Презентационного форума в павильоне №8 зал 1. Участие бесплатное, вход свободный. Экспертный партнер семинара – компания SDSВЕТ.

Также в деловой программе инновационного салона запланированы:

  • конференция «Импортозамещение: наша светотехника для промышленности, складских и торговых комплексов. Осветительные приборы для ТЭК, АЗС, взрывоопасных производств»;
  • открытый семинар «Световое пространство современного города»;
  • вечерняя экскурсия «Вечерняя Москва глазами светодизайнера».

Все мероприятия пройдут 19 апреля.

Компания: Электро

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