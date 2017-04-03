Семинар по модернизации осветительной сети предприятия пройдет в рамках инновационного салона "Промышленная светотехника – Москва"

CABEX 2017
3 апреля 2017, 15:35
Рубрика: Анонсы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017
17 апреля 2017 года в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне начнет работу 2-й инновационный салон «Промышленная светотехника – Москва»: светотехническая продукция для промышленности, бизнеса, городской инфраструктуры, который организуется в рамках 26-й международной выставки «Электро-2017».
19 апреля в рамках деловой программы инновационного салона организуется открытый семинар «Комплексная модернизация осветительной сети предприятия».
На семинаре эксперты светотехнических и электротехнических компаний расскажут о передовом опыте модернизации осветительной сети промышленных объектов: производственных помещений, складов, офисных и торговых центров, общественных помещений.
Цель семинара – проанализировать практику модернизации осветительной сети, трудности, с которыми может столкнуться организация при переходе на светодиодное освещение, обсудить оптимальный алгоритм проведения модернизации, работы с поставщиками, преодоления возможных препятствий с наименьшими затратами.
На семинар приглашаются специалисты, отвечающие за модернизацию и эксплуатацию осветительных сетей зданий и промышленных объектов.
На эти и другие вопросы получат ответ участники семинара. Семинар пройдет в открытом зале Презентационного форума в павильоне №8 зал 1. Участие бесплатное, вход свободный. Экспертный партнер семинара – компания SDSВЕТ.
Также в деловой программе инновационного салона запланированы:
Все мероприятия пройдут 19 апреля.
06.03.2017 г. Белорусские "Викинги" приедут на выставку "Электро"
14.03.2017 г. Целый корабль технологий на выставке "Электро-2017"