Семинар по модернизации осветительной сети предприятия пройдет в рамках инновационного салона "Промышленная светотехника – Москва"

17 апреля 2017 года в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне начнет работу 2-й инновационный салон «Промышленная светотехника – Москва»: светотехническая продукция для промышленности, бизнеса, городской инфраструктуры, который организуется в рамках 26-й международной выставки «Электро-2017».

19 апреля в рамках деловой программы инновационного салона организуется открытый семинар «Комплексная модернизация осветительной сети предприятия».

На семинаре эксперты светотехнических и электротехнических компаний расскажут о передовом опыте модернизации осветительной сети промышленных объектов: производственных помещений, складов, офисных и торговых центров, общественных помещений.

Цель семинара – проанализировать практику модернизации осветительной сети, трудности, с которыми может столкнуться организация при переходе на светодиодное освещение, обсудить оптимальный алгоритм проведения модернизации, работы с поставщиками, преодоления возможных препятствий с наименьшими затратами.

На семинар приглашаются специалисты, отвечающие за модернизацию и эксплуатацию осветительных сетей зданий и промышленных объектов.

Как грамотно реализовать перевод предприятия на светодиодное освещение?

С каких объектов или участков лучше начинать модернизацию?

Почему перевод всего предприятия лучше осуществлять в комплексе?

Как определять параметры освещения?

Как правильно выбрать подрядчика и поставщика качественной продукции?

На эти и другие вопросы получат ответ участники семинара. Семинар пройдет в открытом зале Презентационного форума в павильоне №8 зал 1. Участие бесплатное, вход свободный. Экспертный партнер семинара – компания SDSВЕТ.

Также в деловой программе инновационного салона запланированы:

конференция «Импортозамещение: наша светотехника для промышленности, складских и торговых комплексов. Осветительные приборы для ТЭК, АЗС, взрывоопасных производств»;

открытый семинар «Световое пространство современного города»;

вечерняя экскурсия «Вечерняя Москва глазами светодизайнера».

Все мероприятия пройдут 19 апреля.