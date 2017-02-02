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Пресс-релизы

Состояние промышленности - январь 2017

Состояние промышленности - январь 2017

3 апреля 2017, 17:33
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ИПЕМ

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Итоги развития промышленности в январе 2017 года: индекс ИПЕМ - производство – + 3 , 4 % , индекс ИПЕМ - спрос – + 3 , 9 % (к январю 2016 года) За январь 2017 года индекс ИПЕМ - производство вырос на 3 , 4 % к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ - спрос вырос на 3 , 9 % к аналогичному периоду прошлого года.

Расчет индекса ИПЕМ - спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих и низкотехнологичных , а также восстановление спроса в начале года зафиксировано в среднетехнологичных отраслях.

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Компания: Институт проблем естественных монополий

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