Специалисты филиала "Ивэнерго" напомнили педагогам основные правила электробезопасности

CABEX 2017
3 апреля 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
Мероприятие проходило на базе Гимназии №23 города Иваново, и было посвящено оказанию первой помощи школьникам при различных травмах.
Заместитель главного инженера - начальник службы производственного контроля и охраны труда ПО «Ивановские электрические сети» Александр Мединин привел конкретные случаи электротравматизма среди детей и подростков. Рассказал о том, что должен знать каждый школьник, чтобы не получить травмы от электричества, как вести себя рядом с энергообъектами. Используя тренажер «Гоша», он продемонстрировал учителям основные действия по оказанию неотложной помощи при поражении электрическим током.
Педагогам напомнили, что материалы по электробезопасности можно найти на сайте МРСК Центра и Приволжья, и пригласили активнее принимать участие в конкурсе «Электрознания и призомания» самим и приглашать детей. В интерактивной и игровой форме дети лучше усваивают жизненно-необходимую информацию, которая поможет им обезопасить себя и правильно среагировать в непредвиденной ситуации.
Специалисты филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» регулярно принимают участие в мероприятиях для педагогических коллективов Ивановской области. Использование различных методов профилактики электротравматизма, в том числе участие энергетиков во встречах с учителями, позволяют напомнить об актуальности проблемы, о необходимости постоянно напоминать школьникам об опасности, которую таит в себе электрический ток.