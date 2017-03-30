"Спецкабель" продемонстрировал новинки на выставке Cabex

Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex в КВЦ «Сокольники» прошла с большим успехом. В период с 21 по 23 марта выставочный центр собрал в своих стенах более сотни производителей и дистрибьюторов из разных стран.

Гости и участники Cabex обратили внимание не только на развитие самого мероприятия, но и успехи завода «Спецкабель». Наш стенд был одним из самых запоминающихся на выставке и получил немало хвалебных отзывов как со стороны клиентов, так и стороны других участников.

Так, на нашем стенде были представлены:

огнестойкие кабели для систем противопожарной защиты марок КПС, КПСЭ

огнестойкие кабели для промышленной автоматизации (RS-485, Profibus) марки КСБ®

кабели для локальных компьютерных сетей марки Спецлан®

универсальные кабели марки СКАБ® и многие другие,

а также новые кабели, разработанные в интересах Министерства обороны и поставляемые с военной приемкой:

кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ серии СК-РГ

кабели судовые огнестойкие для контрольно-измерительных приборов и передачи данных серии СК-Р

кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных серии СК-П.

В рамках выставки состоялся первый Всероссийский Кабельный конгресс. На нем обсуждались насущные для кабельной отрасли проблемы, в частности, внедрение новых разработок, автоматизация производства, инициатива «Кабель без опасности», вопросы стандартизации и сертификации. И это далеко не полный перечень тем. Специалисты завода приняли активное участие в работе Конгресса и отметили высокий уровень организации мероприятия.



Выставку посетил и генеральный директор нашего предприятия Андрей Васильевич Лобанов. Он отметил: «Выставка Cabex – одна из важнейших для завода. Она служит незаменимой площадкой для переговоров не только с клиентами, но и с поставщиками. Рад видеть, что выставка развивается: появляется всё больше нестандартно застроенных стендов, расширяется деловая программа».



Наш стенд посетили более 1 000 человек. Мы надеемся, что каждый гость получил подробные, исчерпывающие ответы на все вопросы – как от наших технических специалистов, так и от специалистов отдела продаж. Большое спасибо организаторам за отличную работу и гостям – за интерес к выставке.

До встречи в следующем году!