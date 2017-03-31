Сыктывкарские тепловые сети успешно справились с "разливом мазута и порывом газопровода", а Воркутинские ТЭЦ – с "посадкой на ноль"

Теплоэнергетики «Т Плюс» продолжают отрабатывать действия по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Сразу на двух энергообъектах «Т Плюс» в Республике Коми на этой неделе прошли учебные мероприятия по отработке действий в случае аварий и ЧП.



28 марта в Воркуте состоялась противоаварийная тренировка с участием ООО «ВТЭЦ» и других энергетических компаний, администрации города, сил МЧС, Регионального диспетчерского управления, дежурной службы Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Коми. Организатором учений выступил министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Николай Герасимов.



По сценарию, в зимних условиях минусовых температур, метели и сильного ветра из-за отключения высоковольтных линий Воркута оказывается отрезанной от внешней энергосистемы. На ТЭЦ-1 останавливается все оборудование, станция «садится на ноль», потребители остаются без света и тепла. ТЭЦ-2 регулирует частоту, несмотря на то, что и здесь отключается одна турбина.



Чтобы с честью выйти из этого почти апокалиптического сценария, всем многочисленным участникам тренировки было необходимо постоянно и своевременно обмениваться информацией и четко синхронизировать действия. Так, на ТЭЦ-1 были включены в работу 3 автоматизированных дизельных электростанции. Это позволило обеспечить станцию энергией на собственные нужды, постепенно ввести в работу основное оборудование, синхронизироваться с другими участниками энергосистемы и восстановить нормальный режим энергоснабжения потребителей.



А на следующий день сразу два условных ЧП произошли в Сыктывкарских тепловых сетях. За их ликвидацией наблюдали представители Ростехнадзора. Сначала, по легенде, разорвало подземный газопровод, подающий топливо на Центральную водогрейную котельную. Газ рассеялся в воздухе, но не воспламенился. Затем переполнилась емкость с резервным топливом – мазутом, тот пролился на землю, начался пожар…



В первом случае персонал ЦВК оперативно отключил газораспределительный пункт и котлы 1-го блока. Пока их переводили на мазут, нагрузку взяло на себя оборудование блока № 2. Параллельно шло взаимодействие с поставщиками газа, аварийно-спасательными формированиями, необходимое в подобных случаях оповещение всех ведомств и служб, ответственных за безопасность города и энергосистемы. В итоге неблагоприятного развития ситуации удалось избежать, сбоев в работе котельной и энергоснабжении потребителей допущено не было.



Второй сценарий оказался еще более драматичным. Отключение мазутопровода, эвакуация персонала, вызов и встреча пожарных подразделений, участие в локализации зоны возгорания – и все это, опять же, стараясь действовать четко и слаженно, постоянно поддерживая связь со спасателями, занимаясь необходимыми оповещениями.



В итоге теплоэнергетики и Воркуты, и Сыктывкара со своими задачами успешно справились, их действия в процессе тренировочных мероприятий получили оценку «хорошо».



«Наша цель – обеспечить полную профессиональную и техническую готовность к любым нештатным ситуациям, – комментирует директор Коми филиала «Т Плюс» Олег Грошев. – Мы регулярно отрабатываем самые различные варианты развития событий, по итогам учебных занятий совместно со всеми участниками и надзорными органами проводим анализ, устраняем выявленные недочеты. Как показали тренировки в Воркуте и Сыктывкаре, наш персонал обладает достаточно высокими навыками действий в условиях ЧП, но нам, безусловно, еще есть куда стремиться. Во время подготовки к следующему отопительному сезону мы планируем провести ряд подобных мероприятий высокой степени сложности во всех производственных подразделениях».