"Т Плюс" готова снизить потери промпотребителей

CABEX 2017
3 апреля 2017, 16:32
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Группа «Т Плюс» предлагает своим промышленным клиентам механизмы качественной модернизации всей цепочки поставок тепла без существенного роста конечного платежа. Об этом на круглом столе «Умная» система теплоснабжения в промышленности» в рамках SMART Energy Summit рассказала руководитель департамента ключевых клиентов и маркетинга «Т Плюс» Анна Федосеева.
Потери в российских системах централизованного теплоснабжения втрое больше, чем в аналогичных по климатическим условиям странах Северной Европы (Финляндии, Швеции, Дании, Латвии). Причем почти 60% этих потерь происходит на сетях потребителя, не принадлежащих генкомпаниям, а также собственно на производстве из-за неэффективного оборудования и технологий. В связи с этим, хотя тарифы на тепло в России в 2-3 раза ниже, чем за рубежом, потребление оказывается в 2-3 раза выше. В итоге платежи российских промпотребителей <wbr />сопоставимы с североевропейскими, а в некоторых случаях до 30% выше, и за ними скрываются низкое качество и неэффективность.
«Наиболее рациональным решением для снижения тепловых потерь по пути от производителя до потребителя является передача всей цепочки поставок в руки единого компетентного энергоменеджера, - убеждена Анна Федосеева. - Группа «Т Плюс» готова предложить соответствующие услуги своим промышленным клиентам. Причем оптимальная модель может включать эффективное использование как когенерационных установок, так и котельных и других пиковых источников потребителя».
Главной темой SMART Energy Summit в 2017 году стало создание новой модели управления энергетикой: ориентация на потребности человека, города и бизнеса. В конференции приняли участие представители власти и ведущие эксперты и практики управления производством.