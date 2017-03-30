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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Учащихся техникума в Великом Устюге научили оказывать первую медицинскую помощь при поражении током

Учащихся техникума в Великом Устюге научили оказывать первую медицинскую помощь при поражении током

3 апреля 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Специалисты производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») провели урок по профилактике электротравматизма для учащихся Великоустюгского политехнического техникума, а так же познакомили их с направлениями деятельности филиала. В мероприятии приняли участие порядка 15 человек.

Образовательное занятие состоялось в стенах производственного отделения. Энергетики провели для ребят беседу о правилах электробезопасности, затем показали специальный фильм, предупреждающий об опасности поражения электрическим током. Продолжилась встреча практическим занятием по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока на роботе-тренажере «Гоша». Каждый учащийся смог отработать уже имеющиеся знания и закрепить полученную в ходе урока информацию.

Кроме того, занятие носило и профориентационный характер. На примере имеющихся служб, отделов и групп, специалисты «Вологдаэнерго» ввели ребят в профессию энергетик, тем самым сформировав представление о том, какую работу выполняют сотрудники филиала. Также учащихся ознакомили с теоретическими понятиями, связанными с этой профессией.

Энергетики, напоминают, что провести урок по электробезопасности может каждый родитель, учитель и воспитатель, воспользовавшись материалами по электробезопасности, которые размещены на портале «Подружись с электричеством» на сайте МРСК «Северо-Запада».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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