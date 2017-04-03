Юрий Зайцев: "В энергетике Дагестана нет нерешаемых проблем"

В управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания» прошло совещание под руководством генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева. Говорили о ситуации, которая сложилась в энергоотрасли региона, а также о планах в работе на 2017 год.



В обсуждении приняли участие советник генерального директора ПАО «Россети» Антон Колесников, председатель совета директоров «Дагестанской сетевой компании» Михаил Гашимов, управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулов, управляющий директор «Дагестанской энергосбытовой компании» Андрей Ерешкин, представители топ-менеджмента МРСК Северного Кавказа.



Среди основных вопросов, которые разбирали на совещании, – совершенствование системы управления в Обществе, реализация Комплексной программы по снижению сверхнормативных потерь в энергосетях Дагестана, ремонтной и инвестиционной программы, а также передача электросетевых объектов госимущества республики в пользование «Дагестанской сетевой компании».



Открывая совещание, руководитель МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев подчеркнул: «В Дагестанской энергетике нет нерешаемых проблем. Каждый, даже самый сложный вопрос требует детального анализа, а его решение – индивидуального подхода, в том числе с учетом специфики региона».



На совещании рассмотрели основные показатели работы руководителей территориальных подразделений «Дагестанской сетевой компании», выявили электрические сети, демонстрирующие стабильно хорошую работу, а также те, кому нужна помощь в выполнении плановых показателей.



Среди проблемных, как правило, горная зона, где достаточно тяжелые условия для работы энергетиков. Это, как правило, труднопроходимые территории, до которых для ликвидации той или иной аварии, добраться бывает крайне сложно. Это и растущее потребление электроэнергии в негазифицированных районах (следствие – в разы превышающие норму нагрузки на энергосети). Оставляет желать лучшего и платежная дисциплина потребителей.



В ходе совещания дано поручение подробно изучить ситуацию и в ближайшее время внести предложения по улучшению работы энергетиков горных территорий.



«Обмен опытом – хорошая возможность наладить работу в проблемных районных электрических сетях (РЭС), - отметил управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулов. - Нужно практиковать своего рода мастер-классы руководителей прогрессирующих РЭС для их коллег, показывающих нестабильную работу».



Такое предложение участниками совещания было одобрено.



Еще один вопрос – консолидация республиканского электросетевого имущества в части передачи в безвозмездное пользование объектов энергоснабжения, числящихся как имущество казны Дагестана. По словам управляющего директора Общества Муртазали Гитинасулова, переговоры по этому поводу идут с ГКУ РД «Агентство энергосбережения». В настоящее время проводится совместное обследование электросетевого имущества казны региона. Завершение работ намечено на конец апреля.



Ремонтная и инвестиционная программы – еще одна тема разговора. Участники совещания рассмотрели план работы на 2017 год, куда включены наиболее важные объекты электросетевого комплекса, требующие ремонта или реконструкции.