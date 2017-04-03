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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Северной Осетии прошел совместный рейд судебных приставов и энергетиков

В Северной Осетии прошел совместный рейд судебных приставов и энергетиков

3 апреля 2017, 16:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Очередной рейд судебных приставов с участием энергетиков Северной Осетии завершился арестом имущества ряда должников. За долги перед гарантирующим поставщиком АО «Севкавказэнерго (входит в группу компаний «Россети») у шести потребителей вынуждены были изъять бытовую технику. Чтобы вернуть свою собственность, должникам необходимо в 10-дневный срок оплатить хотя бы ту часть задолженности, которая указана в исполнительных листах. Иначе, согласно законодательству, все арестованные вещи должны быть проданы, а вырученные деньги пойти в счёт уплаты долга.

Всего в ходе рейда судебные приставы совместно с энергетиками посетили адреса 25 недобросовестных абонентов. Должникам вручены повестки, предписывающие незамедлительно оплатить задолженность за электроэнергию и представить соответствующие документы в Службу судебных приставов. В случае невыполнения этих условий исполнительные листы направят по месту работы должника или в службу занятости (если абонент является безработным). Законодательство предписывает в подобных случаях из зарплаты или пособия по безработице недобросовестного потребителя автоматически удерживать 25% в счет оплаты долга. Кроме этого должнику также может грозить опись и арест имущества.

Совместные рейды судебных приставов и юрисконсультов АО «Севкавказэнерго» проходят два раза в месяц. Большинство неплательщиков стараются погасить долги сразу после подобных встреч. Правда, помимо суммы долга, им приходится оплачивать и исполнительский сбор. В результате общая сумма долга значительно возрастает.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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