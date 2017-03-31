Василий Осьмаков рассказал об основных направлениях промышленного освоения Арктики

29-30 марта 2017 года в Архангельске прошел IVМеждународный арктический форум «Арктика – территория диалога». В его работе принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.



В ходе своего выступления на сессии «Арктика – территория для передовых технологий» Василий Осьмаков рассказал о самых важных векторах промышленного развития Крайнего Севера и приоритетных проектах, связанных с освоением шельфа. Он подчеркнул, что Россия должна использовать арктическое пространство как свое глобальное конкурентное преимущество. Для этого необходимо применять в регионе максимально эффективные и наиболее рентабельные решения и технологии.



«Прежде всего, это Северный морской путь, открывающий в перспективе потрясающие возможности с точки зрения экономики и логистики. Нужно максимально продлевать период навигации, для чего в России сейчас строятся три ледокола мощностью 60 МВт. Они будут переданы Росатому в период с 2019 по 2021 годы. Кроме того, обсуждается возможность строительства ледокола-лидера ЛК-120, который смог бы обеспечить круглогодичную транзитную навигацию по Северному морскому пути», – сказал Василий Осьмаков.



Говоря о разработке технологий для освоения шельфа в нефтегазовом машиностроении, замглавы Минпромторга подчеркнул, что все эти передовые решения окажутся востребованными и при реализации других проектов в Арктике.



«В 2017-2019 годах будет поддержан целый ряд технологических проектов для шельфа на сумму порядка 7 млрд рублей. Причем разработки ведутся в новой парадигме проектирования. К примеру, работа над созданием отечественного подводно-добычного комплекса осуществляется в соответствии с принципами дорожной карты «Технет» Национальной технологической инициативы. Мы хотим сделать ПДК цифровым, уменьшив таким образом количество натурных испытаний и снизив издержки при его производстве», – сообщил замминистра.



В числе других приоритетных направлений Василий Осьмаков выделил задачу эффективного использования энергоресурсов в Арктике, включая развитие возобновляемых источников энергии, а также запуск проектов, связанных с развитием малой авиации, адаптированной к суровым условиям Крайнего Севера.



О непосредственном взаимодействии государства с инвесторами подробно шла речь в рамках Арктического бизнес-форума. В качестве эффективного инструмента для запуска и реализации долгосрочных проектов в Арктике Василий Осьмаков предложил деловому сообществу воспользоваться механизмом специального инвестиционного контракта (СПИК).



«На сегодняшний день подписано восемь специнвестконтрактов, что привлечет за собой порядка 150 миллиардов рублей в виде инвестиций. СПИК является надежной платформой, позволяющей гарантировать исполнение всеми сторонами своих обязательств. Это особенно актуально для Арктики, учитывая длинные производственные циклы, сложный и долгосрочный характер реализуемых здесь проектов», – отметил Василий Осьмаков.