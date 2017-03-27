Выставка "Связь-2017" демонстрирует последние достижения отрасли

CABEX 2017
3 апреля 2017, 17:58
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: СВЯЗЬ-2017
С 25 по 28 апреля в «Экспоцентре» проходит 29-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2017». Список экспонентов еще не закрыт, но о своем участии заявило уже более 300 компаний, 190 из которых отечественные.
Выставка «Связь-2017» демонстрирует передовые достижения отрасли и новые технологии. Ее тематика охватывает такие сегменты, как телекоммуникационная и сетевая инфраструктура, сети передачи данных, теле- и радиовещание, ПО, ИТ-услуги, мобильные платежи, интернет-технологии, центры обработки данных, российский софт, стартапы и работа в телекоммуникационной и ИТ-отрасли.
Традиционно на выставке будут представлены компании из стран Европы - Германии, Италии, Литвы, Кипра, Нидерландов, Финляндии и Франции. Азиатский регион представляют экспоненты из Республики Корея и Японии. К участию в мероприятии вновь присоединились Испания, Польша, Украина, а компании из Ирана и Сингапура приедут на выставку впервые. США представлены крупнейшим ключевым участником - компанией Intelsat Corporation. От Республики Беларусь на выставке будет ключевой национальный производитель отраслевой продукции - компания «Белтелекабель». Впервые страной - партнером выставки «Связь» стал Азербайджан.
Традиционно широко представлена национальная китайская экспозиция, которую формирует Комитет Китая по развитию международной торговли CCPIT. Тайваньская ассоциация электрической и электронной промышленности (TEEMA) организует отраслевую экспозицию предприятий Тайваня.
Выставка «Связь-2017» - это часть Российской недели высоких технологий в «Экспоцентре», которая включает в себя ряд мероприятий. В том числе 9-ю международную выставку «Навитех-2017», XI Международный навигационный форум, 23-ю международную выставку транспортных технологий, логистических решений, сервиса и складских систем «СТЛ-2017», Большой Медиа-Коммуникационный Форум и другие события.
Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ) организован АО «Экспоцентр» и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций). Поддержку ему оказывают Минкомсвязи России, отраслевые ассоциации, и ведущие игроки российской интернет-отрасли. Ежегодный форум российской отрасли связи, телеком-сегмента, высоких технологий и интернета органично дополнит своим контентом выставочный формат. Форум максимально интегрирован с выставкой «Связь». Это позволяет участникам реализовать целый набор коммуникационных, маркетинговых и иных мероприятий.