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Холдинг Кабельный Альянс представит экспозицию на выставке НЕФТЕГАЗ-2017

С 17 по 20 апреля в Москве состоится 17-я Международная выставка "Оборудование и технологии нефтегазового комплекса. НЕФТЕГАЗ-2017", где Холдинг Кабельный Альянс представит линейку кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли.

Среди силовых кабелей ООО "ХКА", применяемых на нефтегазовых предприятиях, будут представлены силовые и контрольные кабели ТМ HoldCab® в изоляции из этиленпропиленовой резины, а также в изоляции из сшитого полиэтилена.

Кроме этого на стенде Холдинга посетители смогут ознакомиться с зарекомендовавшими себя нефтепогружными кабелями производства завода "Сибкабель", а также с универсальными кабелями управления ТМ НИКИ®.

Обсудить условия сотрудничества, получить информацию о технических характеристиках изделий и задать все интересующие вопросы Вы сможете специалистам предприятия. Стенд ООО "ХКА" 82В90 расположен в павильоне №8 ЦВК "Экспоцентр", г. Москва, Краснопресненская наб., дом №14.

"НЕФТЕГАЗ-2017" – лидирующая выставка нефтегазового комплекса России, представляющая оборудование для нефтегазовой промышленности, эффективная площадка для делового общения российских и зарубежных специалистов индустрии, запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития отрасли.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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