Зеленой генерации зажгли красный

Идею "Хевела" (СП "Реновы" и "Роснано") включить представителей зеленой энергетики в наблюдательный совет "Совета рынка" не поддержало Минэнерго. Там считают, что возобновляемой генерации с учетом ее малой выработки пока достаточно права вносить вопросы в повестку набсовета.



Минэнерго выступает против предоставления дополнительного места в наблюдательном совете ассоциации "Совет рынка" (регулятор энергорынков) для генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), сообщили "Ъ" в министерстве. Инициативу включить представителя ВИЭ в набсовет в феврале в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу выдвигал "Хевел" (СП "Реновы" Виктора Вексельберга и "Роснано", производит комплектующие для солнечной энергетики). В компании считают, что рост объемов ВИЭ-генерации должен подстегнуть рынок к расширению списка представителей генкомпаний в "Совете рынка" с пяти до шести (см. "Ъ" от 13 февраля). По данным "Ъ", Аркадий Дворкович направил в Минэнерго и "Совет рынка" поручение проработать вопрос. В аппарате вице-премьера "Ъ" сообщили, что позиция министерства еще не представлена в правительство. В "Совете рынка" свою позицию не комментируют.



В структуру "Совета рынка" входят четыре палаты — продавцов (74 генкомпании), покупателей (232 крупных потребителя и энергосбытовых компаний), экспертов (100) и инфраструктурных организаций (четыре члена). Палаты раз в год (до 31 марта) выдвигают кандидатов в набсовет, от продавцов в него входят пять представителей: два от газовой генерации, по одному — от угольной, атомной и гидроэнергетики. В палате зарезервированы места для генерации на альтернативных источниках энергии, места в набсовете для них не предусмотрено.



В палату продавцов могут войти только компании, которые уже начали поставки на оптовый энергорынок. Пока в ней только одна компания от ВИЭ-генерации — подконтрольная "Хевелу" "Авелар солар технолоджи". Остальные ВИЭ-генераторы (их, по данным Минэнерго, 12) входят в палату экспертов и будут переведены в палату продавцов по мере ввода мощности для оптового рынка. В 2016 году, по данным Минэнерго, объем выработки зеленой генерации в РФ составил 0,007%, к 2024 году ее мощность должна вырасти до 5,5 ГВт: 3,3 ГВт ветрогенерации, 1,76 ГВт солнечной, 425,4 МВт малых ГЭС (до 25 МВт).



Уже сейчас, считают в Минэнерго, зеленая генерация имеет право вносить вопросы в повестку заседаний набсовета "Совета рынка", поэтому "интересы производителей ВИЭ, входящих в состав членов партнерства, учитываются в настоящее время в должном объеме". Но в "Хевеле" указывают, что, поскольку по ФЗ об электроэнергетике за палатой продавцов закреплено только пять мест, ВИЭ-генераторы лишены права голоса на набсовете и исключены из процесса принятия решений. "Изменение законодательства — достаточно длительный процесс, и чтобы обеспечить принятие сбалансированных решений в будущем, необходимо начать изменения уже сегодня",— считают в "Хевеле".



Глава "Солар Системс" (вторая после "Хевела" компания по объему строительства солнечной генерации в РФ) Михаил Молчанов отмечает, что отрасль ВИЭ — самая быстрорастущая в мировой энергетике, "текущая небольшая доля в РФ не отражает реального масштаба средств и усилий, которые вкладываются в развитие". По его мнению, для ускорения процесса необходима корректировка нормативно-правовой базы и рассмотрение ряда нормативов набсоветом "Совета рынка". "ВИЭ имеет специфику, которая может быть непонятна "традиционной" генерации. Ряд игроков считают, что для места в руководстве ключевого отраслевого регулятора зеленой энергетике нужно сначала увеличить долю рынка. Но без участия в управлении отраслью этого просто может не случиться",— считает господин Молчанов.



Источник: Коммерсант.

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