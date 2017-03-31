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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" обеспечило электроснабжение комплекса административных и производственных зданий НПО "Алмаз"

АО ОЭК обеспечило электроснабжение комплекса административных и производственных зданий НПО Алмаз

4 апреля 2017, 14:15
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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АО «Объединенная энергетическая компания» обеспечило электроснабжение  комплекса административно-производственных зданий ПАО «Научно-производственного объединения «Алмаз» им. Академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»), расположенного по адресу Ленинградский проспект, д. 80.

В ходе проведенных мероприятий специалистами АО «ОЭК» были выполнены работы по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов мощностью 4х1600 кВА. Вновь построенная ТП запитана по четырем кабельным линиям (КЛ) 10 кВ, длина трассы – 3,1 км (общая протяженность – 12,4 км). Для подключения административных и производственных зданий от ТП было проложено 32 КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 7,4 км.

При проектировании и строительстве кабельных линий в стесненных условиях городской застройки и развитой дорожной сети были применены самые современные технические решения, часть КЛ на наиболее трудных участках (пересечения с Ленинградским и Волоколамским шоссе) проложены методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность закрытых переходов, выполненных данным методом, составила 1,1 км.

ПАО «НПО «Алмаз» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, признанный во всем мире лидер в области разработки новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны.

АО «ОЭК» является надежным партнером в предоставлении услуг по технологическому присоединению объектов на территории Москвы и присоединенных к городу территориях. ТП социально значимых объектов является приоритетным направлением в работе компании.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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