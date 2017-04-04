Акция "ЛЭП-стоп!" энергетиков Карачаево-Черкесии поможет очистить охранные зоны линий электропередачи

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») инициировал профилактическую акцию «ЛЭП-стоп!», целью которой является разъяснение с помощью СМИ и социальных сетей информации недопустимости нарушений в охранных зонах воздушных линий электропередачи, привлечение внимания к этой проблеме муниципальных органов власти и надзорных органов республики.



Энергетики в ходе проверок состояния своих энергообъектов постоянно выявляют многочисленные факты незаконных построек и сооружений, расположенных в охранной зоне воздушных линий электропередачи. В рамках акции «ЛЭП-стоп!» по адресам, где выявлены подобные нарушения, вместе со специалистами филиала проехалась и съемочная группа телекомпании «Архыз 24».



Как рассказал в интервью директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин, несмотря на предупреждающие знаки и профилактические беседы, отдельные предприятия, предприниматели и граждане при проведении строительно-монтажных работ и возведении объектов вблизи линий электропередачи не ставят в известность о своих действиях электросетевую организацию и, соответственно, не получают обязательное письменное согласование.



Между тем, эти требования закреплены в Правилах устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 г. № 204 и Постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».



В соответствии с этими документами, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц.



Кроме того, в охранных зонах запрещено размещать любые объекты и предметы, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства. А в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 10 кВ, запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.



Несмотря на это, предприниматели и граждане республики, пренебрегая элементарными правилами безопасности, подвергают свою жизнь и жизни других людей опасности, возводя объекты прямо под проводами ЛЭП.



В последние месяцы энергетики выявили десятки нарушений практически во всех городах и районах республики. Например, в Черкесске прямо под проводами ВЛ 35-110 кВ «Северная – Холодмаш» и «Кавказская – Северная» ведутся земляные работы под строительство торгового павильона, под проводами ЛЭП «Садовая – Северная» также установлены торговые павильоны и ведется монтаж каменного забора. По улице Парковой перед заходом линии 110 кВ «Черкесск-330 – Южная», «Южная – ГАЭС» на подстанцию «Южная» под проводами такая же ситуация – еще один павильон в нарушение законодательства.



В ходе плановых осмотров воздушных линий электропередачи в северной части Черкесска перед заходом на подстанцию «Северная» под опорами нескольких линий 110 кВ выявлена несанкционированная выгрузка мусора и грунта, что привело к невозможности подъезда к опорам на достаточно близкое расстояние для проведения технического обслуживания. Также были нарушены габариты сближения и правила устройства электроустановок.



В ауле Икон-Халк Ногайского района под проводами ВЛ 35кВ «Эркен-Шахар – Икон-Халк» выявлен факт строительства здания, такие же нарушения выявлены и в п. Правокубанском Усть-Джегутинского района, где под проводами, несмотря на неоднократные предупреждения энергетиков, работают торговые ларьки и строятся новые торговые точки.



Уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений в охранных зонах были вручены инициаторам незаконных застроек, кроме того, соответствующие письма филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» направил в правительство Карачаево-Черкесии, Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения республики, мэрию Черкесска, Кавказское управление Ростехнадзора по КЧР, в прокуратуру КЧР, Черкесска, Усть-Джегутинскую межрайонную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования.



В ходе акции «ЛЭП-стоп!» планируется вместе с представителями средств массовой информации проехать по выявленным фактам нарушений в охранных зонах ЛЭП и напомнить, что электросетевые объекты являются источниками повышенной опасности и нарушение охранных зон может привести к негативным последствиям, влекущими за собой причинение материального и физического вреда.



Энергетики также будут разъяснять, что ширина охранных зон определяется расстоянием в обе стороны от крайних проводов линии и составляет: для воздушных линий электропередачи до 1 кВ – 2 метра, для ВЛ 6/10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ — 15 метров и для ВЛ 110 кВ – 20 метров.