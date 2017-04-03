Александр Новак рассказал о развитии Арктики и международном сотрудничестве

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на канале «Россия 1» рассказал о перспективах развития Арктики, российско-иранском сотрудничестве, а также ситуации на мировом нефтяном рынке.



Глава Минэнерго отметил, что в последние годы Арктическая зона России активно осваивается: «Сегодня в Арктике добывается 17% всей российской нефти и 80% газа. Началась добыча нефти на арктическом шельфе. Уже сегодня добыча на месторождении «Приразломное» составляет 2,2 млн тонн с перспективой выхода на 6,5 млн тонн», - сообщил Александр Новак.



Министр также рассказал о влиянии санкций на реализацию проектов в Арктике. «Ни один российский проект не остановился. Наша промышленность от санкций только выиграла, Например, сегодня «Газпром» уже использует в арктической зоне 100% оборудования российского производства. Что касается того импорта, который пока остался, то мы переориентировались на наших восточных партнеров», - сказал Александр Новак.



Говоря о российско-иранском сотрудничестве, Министр отметил, что за 2016 год торговый оборот между Россией и Ираном вырос на 70% и этот показатель продолжает расти. «За январь 2017 года торговый оборот по сравнению с январем прошлого года увеличился на 98%, - добавил глава Минэнерго России.



Оценивая влияние соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не ОПЕК, Министр отметил: На сегодняшний день соглашение исполняется на 94%. На встрече в Кувейте все страны подтвердили, что выйдут на 100%. Задача, которая была поставлена, решается. Рынок сбалансировался, инвестиции в отрасль вернулись».