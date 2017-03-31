Чувашские студенты получают практические навыки в филиале "Чувашэнерго"

CABEX 2017
4 апреля 2017, 14:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Студенты, обучающиеся по специальностям, связанными с электроснабжением в ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им.И.Н. Ульянова» и БОУ ЧР СПО «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» приступили к своей производственной практике на объектах филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго». Организация практики студентов в ПАО «МРСК Волги» осуществляется в целях развития и укрепления взаимодействия с профильными образовательными учреждениями республики, содействия процессам трудовой и социальной адаптации молодежи, привлечения в ПАО «МРСК Волги» перспективных молодых квалифицированных специалистов, имеющих практические навыки деятельности в электросетевом комплексе.
Специалисты предприятия познакомили молодежь со своей работой по направлениям, которые есть в организации. Все ребята уже прошли вводный инструктаж. Студенты выполняют работы, не требующие специального допуска, под непрерывным контролем профессионалов. Среди предлагаемых видов деятельности - работа с технической документацией, мелкий ремонт на объектах электроэнергетики и другое. Все студенты официально трудоустроены.
Профессиональная ориентация учащихся и студентов, развитие у них интереса к энергетике – являются одними из приоритетных направлений кадровой политики филиала «Чувашэнерго». Ежегодно в конце года во всех производственных отделениях филиала проводятся Дни открытых дверей, а летом традиционно чувашские студенты трудятся на объектах филиала в составе стройотряда "Энергетик-21".