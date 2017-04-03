CommuniGate Systems представит на выставке "Связь" бизнес коммуникации передового уровня

CABEX 2017
4 апреля 2017, 17:34
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: СВЯЗЬ-2017
Российская компания CommuniGate Systems представит на выставке «Связь» инновационное решение CommuniGate Pro.
На своем стенде компания представит посетителям инновационное решение CommuniGate Pro, которое предназначено для передачи электронной почты, голоса, видео, файлов и обеспечивает беспрецедентную безопасность интернет-коммуникаций для веб-ориентированных и мобильных пользователей. Уникальная многопоточная технология установила целый ряд мировых рекордов и отличается высочайшей производительностью, представляя собой наилучшее вложение средств для организаций, которые серьезно относятся к безопасности и эффективности своей деятельности. CommuniGate Pro предоставляет только полностью интегрируемые решения операторского класса для Fixed Mobile Convergence, IP Centrex, hosted PBX, Session Border Controllers. Масштабируемость и функциональность CommuniGate Pro завоевали больше наград в этой области, чем любой другой подобный продукт на рынке.
Решение CommuniGate Pro считается лучшим для компаний, школ, университетов, госструктур и корпораций. Среди его пользователей - Евросеть, Сбербанк, Государственная Дума РФ, МВД РФ, NASA, Mercedes-Benz, British Airways, Ebay и т.д.
Организатор выставки «Связь. Информационные и коммуникационные технологии» - АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 25 по 28 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».
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