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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Электромонтеры повысили квалификацию в филиале "Каббалкэнерго"

Электромонтеры повысили квалификацию в филиале Каббалкэнерго

4 апреля 2017, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО

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В филиале МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») повысили квалификацию электромонтеры оперативно-выездных бригад распределительных сетей. Занятия, проведенные ведущими специалистами энергокомпании, и последовавшее итоговое собеседование позволили закрепить полученный объем знаний в области безопасности труда при производстве оперативных переключений, пожарной безопасности, других аспектах.

Заместитель главного инженера – руководитель группы производственной безопасности и производственного контроля Марина Василенко рассказала о требованиях, предъявляемых к профессиональному отбору, инструктажу, обучению и проверке знаний правил по охране труда.

Особое внимание уделено видам поражения электрическим током, техническим и организационным мероприятиям по их предупреждению. В ходе занятий рассмотрено шаговое и статическое напряжение и необходимые меры защиты. На манекене-тренажере «Гоша» отрабатывались практические приемы по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.

По словам Марины Василенко, проведение обучения напрямую способствует предотвращению производственного электротравматизма, повышает качество профессиональной работы персонала и уровень производственной безопасности.

В ходе занятий рассмотрены вопросы режимной подготовки оперативных переключений. Заместитель начальника диспетчерской службы – начальник отдела электрических режимов Надежда Коробихина подробно остановилась на последовательности операций с коммутационными аппаратами присоединения линий, трансформаторов. Были обсуждены действия с оперативной блокировкой, ведение оперативной схемы и схемы-макета электрических соединений подстанций.

В филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» совершенствуют мероприятия по охране труда и техники безопасности, так как данный аспект является важнейшим при работе с энергооборудованием.

Для оперативного персонала энергокомпании ликвидация аварий является задачей, успешное решение которой связано с мобилизацией в короткий период времени всех знаний, навыков и опыта. На обязанностях, взаимоотношении и ответственности оперативного персонала при ликвидации аварийных ситуаций остановился заместитель главного инженера по эксплуатации Хамид Малухов. Он рассказал слушателям о личной ответственности за принимаемые решения в неожиданно возникшей и подчас сложной аварийной ситуации, когда персонал должен действовать безошибочно, четко и быстро в соответствии с имеющимися инструкциями и указаниями. В этих условиях выдержка персонала, самообладание, сосредоточенность и концентрация внимания являются залогом успешной ликвидации отключений. Противоаварийные тренировки с оперативным персоналом являются основной формой обучения методам и приемам предупреждения, локализации и ликвидации аварий в случае их возникновения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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