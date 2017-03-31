Энергетики "Челябэнерго" и судебные приставы Челябинской области договорились об информационном взаимодействии

CABEX 2017
4 апреля 2017, 10:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области подписали Соглашение об информационном взаимодействии. Под документом поставили свои подписи заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв и руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области - главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова.
Соглашением определен порядок обмена информацией и общие условия взаимодействия филиала «Челябэнерго» и УФССП по Челябинской области при совместной деятельности, направленной на исполнение законодательства Российской Федерации в рамках исполнительных производств в отношении должников ОАО «МРСК Урала».
Напомним, проблема долгов является сегодня крайне актуальной для предприятий электросетевого комплекса, ОАО «МРСК Урала» ведет системную работу по ликвидации дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и услуг по ее передаче. На территории ответственности филиала «Челябэнерго» в Челябинской области просроченная задолженность складывается по таким крупнейшим неплательщикам, как ПАО «Челябэнергосбыт», АО «Оборонэнергосбыт», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «Мечел-Энерго». Также низкая платежная дисциплина наблюдается у предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на прямых расчетах с филиалом «Челябэнерго», таких как ООО «Энергосервис» (г. Юрюзань) и МУП «ЖКХ Уйское».
Электросетевая компания на постоянной основе реализует комплекс мер по укреплению платежной дисциплины, используя для этого механизмы как административного, так и правового воздействия.
В рамках работы по взысканию задолженности в пользу филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в производстве территориальных отделов Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области в течение 2016 года находилось в работе 606 исполнительных производств на общую сумму 1 240 763 786, 44 руб.