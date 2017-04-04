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Энергетики "Пермэнерго" отремонтируют важный энергообъект на юге Пермского края

Энергетики Пермэнерго отремонтируют важный энергообъект на юге Пермского края

4 апреля 2017, 17:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступили к комплексному ремонту подстанции 110/35/10 кВ «Чернушка».

Энергетикам предстоит провести комплексный ремонт 2 выключателей и 8 разъединителей 110 кВ, 1 выключателя 35 кВ, а также текущий ремонт двух силовых трансформаторов. Всего на повышение надежности работы оборудования энергообъекта будет направлено более 2 миллионов рублей.

Подстанция «Чернушка» является значимым центром питания в Чернушинском районе. Она обеспечивает электроэнергией город Чернушку, поселки Зверево и Азинский, село Сульмаш и еще 16 населенных пунктов, в которых проживает 38,5 тысяч человек. Важными потребителями подстанции также являются объекты нефтедобывающей отрасли и предприятие по производству керамического кирпича и строительного камня.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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