Энергетики "Пермэнерго" отремонтируют важный энергообъект на юге Пермского края

CABEX 2017
4 апреля 2017, 17:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступили к комплексному ремонту подстанции 110/35/10 кВ «Чернушка».
Энергетикам предстоит провести комплексный ремонт 2 выключателей и 8 разъединителей 110 кВ, 1 выключателя 35 кВ, а также текущий ремонт двух силовых трансформаторов. Всего на повышение надежности работы оборудования энергообъекта будет направлено более 2 миллионов рублей.
Подстанция «Чернушка» является значимым центром питания в Чернушинском районе. Она обеспечивает электроэнергией город Чернушку, поселки Зверево и Азинский, село Сульмаш и еще 16 населенных пунктов, в которых проживает 38,5 тысяч человек. Важными потребителями подстанции также являются объекты нефтедобывающей отрасли и предприятие по производству керамического кирпича и строительного камня.