Энергетики с 17 апреля вводят ограничение подачи электроэнергии на котельные в Облученском районе

CABEX 2017
4 апреля 2017, 09:39
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Задолженность трех предприятий ЖКХ Облученского района ООО «Теплотехсервис», ООО «Антар Плюс» и ООО «Энергоресурс» перед ПАО «ДЭК» достигла 14 млн рублей. Данные предприятия за один отопительный период увеличили на 10 млн рублей задолженность перед энергетиками.
В условиях систематического нарушения договорных и гарантийных обязательств по оплате филиал ПАО «ДЭК» - «Энергосбыт ЕАО» направил руководству предприятий уведомление о введении полного ограничения подачи электроэнергии. С 15 апреля котельные, которые обслуживают пять населенных пунктов г.Облучье, п.Бира, Известковый, Будукан и с.Двуречье будут обесточены за долги предприятий, обслуживающих данные объекты тепло и водоснабжения.
В общей совокупности предприятия ЖКХ Облученского района накопили задолженность, превышающую 43 млн руб., 14 млн руб. из которых - долг трех предприятий. Долги данных организаций тянутся с 2015 года. В связи с этим будут приняты ограничительные санкции.
- Мы неоднократно обращались к руководителю этих предприятий, и он осведомлен о рисках связанных с ограничениями котельных и ответственности за неисполнение договорных отношений. Более того, нас крайне беспокоит и отсутствие активных действий со стороны заинтересованных структур в разрешении этой сложной ситуации. Мы не можем в одиночку нести социальную ответственность перед жителями сел и поселков, где отопительный сезон будет завершён досрочно, по вине руководителя ЖКХ, - пояснил начальник оперативной службы по работе с неплательщиками филиала ПАО «ДЭК»-«Энергосбыт ЕАО» Сергей ИВАСЕНКО.