Фонд развития высоких технологий создадут на Дальнем Востоке

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), «Роснано» и Российская венчурная компания (РВК) планируют создать Фонд развития высоких технологий Дальнего Востока с начальным капиталом в 4,5-5 млрд рублей. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС сообщил генеральный директор Фонда Алексей Чекунков.



«Мы сейчас планируем запуск еще одного фонда - Фонда развития высоких технологий Дальнего Востока. Сейчас обсуждаем вместе с «Роснано» и с РВК в пропорциях для начала примерно по 1,5 млрд рублей, то есть общий капитал - примерно 4,5-5 млрд рублей. Мы с «Роснано» и РВК близки к подписанию соглашения о фонде, условия мы уже согласовали, в следующие два месяца подпишем», - сказал Алексей Чекунков.



Он отметил, что к началу работы в портфель нового фонда предварительно войдет 21 проект с общим объемом инвестиций 24 млрд рублей.



«Это потенциальные проекты, не все из них будут реализованы. В таких центрах, как Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, есть высокотехнологичные проекты, и мы хотим их максимально быстро «толкнуть» в рынок», - добавил глава ФРДВ.



Алексей Чекунков напомнил, что Президент России поручил повысить долю высокотехнологичных проектов портфеле фонда. «Это направление работы не для всех очевидно, потому что Дальний Восток ассоциируется с традиционными отраслями, такими как рыбная ловля, добыча полезных ископаемых и так далее, хотя есть сильные наработки, в частности, в робототехнике, космической отрасли. Все это собрать в едином центре как дальневосточные технологии - перед нами такую задачу Юрий Петрович Трутнев поставил», - уточнил глава Фонда.



Напомним, впервые об идее создания фонда для инвестиций в высокотехнологичные проекты заявили на встрече Президента России Владимира Путина с вице-премьерами.



«У нас сегодня в структуре реализуемых на Дальнем Востоке проектов 24 процента по объёму инвестиций – высокотехнологичные, список есть. Мы понимаем, что этого недостаточно. Сейчас создаём вместе с Фондом развития Дальнего Востока и Российской венчурной компанией новый инструмент, который позволит поддерживать именно разработку и внедрение новых технологий на Дальнем Востоке», - подчеркнул вице-премьер – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.



Ранее он также отмечал, что Фонд развития Дальнего Востока это «гибкий инструмент». «Он должен следовать за спросом, он не должен быть железобетонным, когда наметили стратегию и побежали к цели. Меняется жизнь, изменяются условия. То, что сегодня необходимо для развития экономики Дальнего Востока, Фонд и должен делать. В этом отношении сейчас там подобрался хороший коллектив, думающий, быстро реагирующий, вносящий предложения. Мы все так и работаем для развития Дальнего Востока, стараясь вместе отвечать на любые новые вызовы», - сказал Юрий Трутнев.

Источник: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока