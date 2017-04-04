Клиенты-победители акции "В Новый год – без долгов!" в Прикамье получили подарки от энергетиков

В городах присутствия Пермских филиалов ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», «Т Плюс» и ООО «ПСК» состоялись церемонии награждения в рамках акции для добросовестных клиентов – пользователей услуг отопления и горячей воды – «В Новый год – без долгов!». Все победители определены из числа потребителей энергоресурсов в Перми, Краснокамске, Березниках, Губахе и Чайковском, своевременно оплативших услуги теплоснабжения напрямую ресурсоснабжающей организации.



По условиям акции, клиент должен был погасить задолженность и оплатить декабрьскую квитанцию 2016 года. Также в число претендентов на подарки от энергетиков вошли дисциплинированные плательщики, всегда вовремя оплачивающие квитанции за отопление и ГВС, и держатели лицевых счетов, оплатившие авансы в декабре.



Приятной возможностью получить подарки за выполнение своих прямых обязательств воспользовались более 100 тыс. жителей Прикамья. В Перми в «В Новый год – без долгов!» участвовали клиенты, оплачивающие отопление и ГВС по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». По методу случайной выборки были определены получатели наград, которым в торжественной обстановке энергетики вручили призы – сертификаты на покупку бытовой техники и энергосберегающих товаров.



Добросовестный клиент-плательщик – хороший пример для всех пользователей услуг отопления и горячего водоснабжения, считает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Сегодня можно констатировать: внедрение системы прямых платежей оказало положительное влияние на рост платежной дисциплины. Жители уверены в том, что их денежные средства попадут поставщику энергоресурса, минуя УК-посредника. Закономерно, что число «прямых» лицевых счетов в Прикамье в сфере в 2016 году увеличилось в пять раз. И энергетики рады возможности дополнительно поощрить тех клиентов, кто платит за энергоресурсы полностью и вовремя».



Своевременные платежи граждан – залог качественной подготовки объектов генерации и выполнения ремонтов теплосетей, отмечает директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов: «Населению важно понимать, что вовремя внесенные платежи за энергоресурсы «вернутся» в виде надежно работающих ТЭЦ, качественно отремонтированных тепломагистралей, оперативно проведенных работ по благоустройству объектов городской инфраструктуры. В свою очередь, энергетики «Т Плюс» готовы приложить максимум усилий для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения клиентов в городах своего присутствия».